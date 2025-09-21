به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، کارکنان بخش بهداشت و درمان اسپانیا با حضور در میادین مختلف این کشور، در اعتراض به نسلکشی اشغالگران صهیونیست در غزه، تظاهرات کردند.
کارکنان بهداشت و درمان اسپانیا روز گذشته مقابل موزه رینا سوفیا و امروز نیز مقابل ساختمان وزارت بهداشت مادرید تجمع و پلاکاردی با مضمون «نه به نسلکشی، جنگ را متوقف کنید» را با خود حمل کردند.
کارکنان بهداشت و درمان اسپانیا با پوشیدن رپوش های سفید و رنگ کردن دستهایشان به رنگ قرمز، یاد همکاران فلسطینی جان باخته در حملات اسرائیل را گرامی داشته و شعارهایی چون «فلسطین را آزاد کنید»، «نه به نسلکشی»، «آتشبس همین حالا» و «اسرائیل قاتل» سر دادند.
در سخنرانی این تظاهرات تاکید شد که رژیم صهیونیستی در غزه مردم را میکشد و تلاش میکند اعتراضات و درخواستهای انسان دوستانه آنان را نادیده بگیرد.
