۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۲۰

تظاهرات کادر درمان اسپانیا در اعتراض به نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه

کارکنان بخش بهداشت و درمان اسپانیا با حضور در میادین مختلف این کشور در اعتراض به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه، تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، کارکنان بخش بهداشت و درمان اسپانیا با حضور در میادین مختلف این کشور، در اعتراض به نسل‌کشی اشغالگران صهیونیست در غزه، تظاهرات کردند.

کارکنان بهداشت و درمان اسپانیا روز گذشته مقابل موزه رینا سوفیا و امروز نیز مقابل ساختمان وزارت بهداشت مادرید تجمع و پلاکاردی با مضمون «نه به نسل‌کشی، جنگ را متوقف کنید» را با خود حمل کردند.

کارکنان بهداشت و درمان اسپانیا با پوشیدن رپوش های سفید و رنگ کردن دست‌هایشان به رنگ قرمز، یاد همکاران فلسطینی جان باخته در حملات اسرائیل را گرامی داشته و شعارهایی چون «فلسطین را آزاد کنید»، «نه به نسل‌کشی»، «آتش‌بس همین حالا» و «اسرائیل قاتل» سر دادند.

در سخنرانی این تظاهرات تاکید شد که رژیم صهیونیستی در غزه مردم را می‌کشد و تلاش می‌کند اعتراضات و درخواست‌های انسان دوستانه آنان را نادیده بگیرد.

