موضع گیری ولیعهد کویت درباره فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القبس، صباح الخالد الصباح، ولیعهد کویت در جدیدترین موضع گیری خود بیان کرد: کویت امیدوار است که کشورهای بزرگ بیشتری کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.

الصباح که در راس یک هیئت عالی رتبه و به نمایندگی امیر کویت برای حضور در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر کرده است، این امر را نقطه عطف مهمی در روند اعلام کشور فلسطین به عنوان عضو کامل سازمان ملل به شمار آورد.

وی در ادامه این نشست‌ها را لحظه‌ای حساس برای تجدید تعهد جامعه جهانی به مسیر اصلاح سازمان ملل و بهبود مکانیزم‌های کاری آن دانست که آن را در مقابله با چالش‌های متعدد موثرتر و توانمندتر می‌سازد.

ولیعهد کویت در ادامه تاکید کرد: هرگونه اصلاحات پیش‌رو باید به ایجاد سیستمی موثرتر و کارآمدتر کمک و امنیت و صلح بین‌المللی را تقویت و آرمان ملت‌های کشورهای جهان را محقق کند.