در آستانه مجمع سازمان ملل ۱۱ کشور آماده به رسمیت شناختن فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعرسانی، در آستانه برگزاری هشتادمین نشست عمومی سازمان ملل در نیویورک، ۱۱ کشور جهان از تصمیم خود برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین خبر دادهاند. این تحول بزرگ در شرایطی رخ میدهد که جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه غزه وارد دومین سال خود شده و فشار افکار عمومی بر دولتها برای اقدام عملی علیه اشغالگری افزایش یافته است.
زمینه سیاسی و دیپلماتیک
قرار است نمایندگان تمام ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد بههمراه دو ناظر در نشست عمومی سخنرانی کنند. همزمان، «آنالنا بربوک» رئیس جدید مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرده است که کنفرانس حل دو کشور میتواند فشار بیشتری بر "اسرائیل" برای توقف جنگ و گشودن مسیر کمکهای انسانی ایجاد کند. او در گفتوگو با رادیو آلمان هشدار داد که جلوگیری از ورود کالاهای امدادی و تداوم حملات به غیرنظامیان نقض آشکار قوانین بینالمللی است.
از میان اعضای سازمان ملل، تاکنون ۱۴۹ کشور فلسطین را به رسمیت شناختهاند؛ اقدامی که از زمان اعلام تأسیس دولت فلسطین توسط یاسر عرفات در الجزایر (۱۹۸۸) رو به گسترش بوده است. در تیرماه گذشته نیز کنفرانس «راه حل دو کشور» به میزبانی عربستان و فرانسه در نیویورک برگزار شد و بر لزوم پیشبرد این روند تأکید کرد.
کشورهای اروپایی در صف نخست
نقش اروپا در موج جدید به رسمیت شناختن فلسطین پررنگ است. فرانسه به رهبری امانوئل مکرون اعلام کرد که دوشنبه هفته آینده بهطور رسمی کشور فلسطین را به رسمیت میشناسد. او پیشتر در تماس تلفنی با محمود عباس وعده داده بود که در مجمع عمومی سازمان ملل این گام تاریخی را بردارد.
در بریتانیا، «کیر استارمر» نخست وزیر انگلیس گفته است اگر "اسرائیل" اقدامی جدی برای توقف بحران انسانی در غزه انجام ندهد، کشورش در سپتامبر (ماه جاری) فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. او همچنین بر لزوم آتشبس فوری و ارسال بیوقفه کمکهای سازمان ملل به غزه تأکید کرده است.
بلژیک نیز در دوم سپتامبر موضع مشابهی گرفت و اعلام کرد که در نیویورک به جمع کشورهای حامی تشکیل کشور فلسطین میپیوندد. پرتغال هم شنبه شب اعلام کرد که فردا (یکشنبه) رسماً این شناسایی را اعلام خواهد کرد.
در کنار این کشورها، لوکزامبورگ، مالت و سانمارینو نیز تصمیم خود را برای پیوستن به موج جدید اعلام کردهاند. «لوک فریدن» نخستوزیر لوکزامبورگ طی تماس تلفنی با همتای فلسطینی خود وعده داد که این موضع در کنفرانس نیویورک رسمی خواهد شد. مالت هم در پیامی رسمی به عباس اعلام کرده است که در مجمع عمومی این گام را برمیدارد.
خارج از اروپا؛ گسترش حمایت جهانی
تحولات فراتر از اروپا نیز چشمگیر است. کانادا، به رهبری نخستوزیر «مارک کارنی»، به محمود عباس اطلاع داده که همزمان با نشست مجمع عمومی، فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
همچنین استرالیا و نیوزیلند اعلام کردهاند که در این نشست موضع خود را نهایی خواهند کرد. نخستوزیر استرالیا، «آنتونی آلبانیزی»، گفت: «این تصمیم برای کمک به روند بینالمللی راه حل دو کشور و توقف جنگ در غزه اتخاذ شده است.» وزیر خارجه نیوزیلند نیز تأکید کرد که شناسایی فلسطین «مسئله زمان بوده و نه تردید».
در کنار این کشورها، آندورا نیز به فهرست افزوده شده و وعده داده است که همراه با فرانسه و سایر دولتها، به رسمیت شناختن کشور فلسطین را اعلام کند.
ابعاد حقوقی و انسانی
این موج سیاسی در حالی شدت گرفته است که "اسرائیل" با حمایت بیقید و شرط آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون جنگی ویرانگر علیه غزه بهراه انداخته است. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت فلسطین، شمار شهدا به بیش از ۶۵ هزار نفر و زخمیها به بیش از ۱۶۶ هزار نفر رسیده است که اغلب آنان زنان و کودکان هستند. افزون بر آن، قحطی مرگبار جان دستکم ۴۴۰ فلسطینی از جمله ۱۴۷ کودک را گرفته است.
بربوک، رئیس مجمع عمومی، تأکید کرده است که راه حل دو کشور تنها راه تضمین امنیت دو طرف است: «"اسرائیل" تنها زمانی امنیت خواهد داشت که فلسطینیها امنیت داشته باشند و فلسطینیها تنها زمانی به کشور مستقل میرسند که وجود "اسرائیل" تضمین شود.»
اعلام همزمان ۱۱ کشور برای شناسایی کشور فلسطین، آنهم در آستانه بزرگترین رویداد دیپلماتیک سالانه جهان، نقطه عطفی در تاریخ مناقشه فلسطین و "اسرائیل" تلقی میشود. این اقدام علاوه بر تأثیر سیاسی و حقوقی، میتواند فشار مضاعفی بر تلآویو و حامیانش وارد کند و امیدها به تحقق عدالت و تشکیل کشور مستقل فلسطین را بیش از پیش تقویت کند.
