اسامه حمدان: رهبران حماس ترسی از ترور ندارند؛ شکست فلسطینیان محال است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامه حمدان، از رهبران جنبش حماس در گفتگو با الجزیره گفت: تشکیل کشور فلسطین حق طبیعی مردم فلسطین است که توسط قوانین بین‌المللی تضمین شده است.

وی با تاکید بر اینکه باید اقدامات و گام‌های عملی در سطح بین‌المللی برای تشکیل کشور فلسطین به پایتختی بیت المقدس برداشته شود، گفت: ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که اسرائیل را تحریم کرده و آن را از لحاظ سیاسی و اقتصادی تحت فشار قرار دهند تا مجبور شود حقوق فلسطینیان را به رسمیت بشناسد.

حمدان در ادامه تصریح کرد: رژیم صهیونیستی می‌خواهد یک کشور بزرگ در منطقه تأسیس کند که کشورهای عربی و بخش‌هایی از کشورهای دیگر را ببلعد.

وی با بیان اینکه عملیات طوفان الاقصی، آرمان فلسطین را دوباره زنده کرد، افزود: راه خروج از بحران کنونی به یک توافق جامع برای پایان دادن به اشغالگری، توقف تجاوز و فراهم کردن امکان تأسیس کشور مستقل مردم فلسطین بستگی دارد.

این رهبر حماس با اشاره به اینکه هنگام حمله تروریستی اسرائیل به نشست رهبران حماس در دوحه در این محل حضور نداشت؛ افزود: رهبران حماس از تهدیدهای اشغالگران برای هدف قرار دادن آنها نمی‌ترسند و ما از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

حمدان در ادامه گفت: جهان اکنون متوجه شده است که اشغالگری تهدیدی برای امنیت و صلح در منطقه است.

وی با تاکید بر اینکه مردم فلسطین نیازی به قیمومیت ندارند و قادر به تعیین سرنوشت خود هستند، افزود: اسرائیل هیچ تمایلی به انجام مذاکرات و پایان جنگ ندارد.

این رهبر حماس اظهار داشت: رژیم صهیونیستی با این حقیقت مواجه شده است که شکست مردم فلسطین امری ناممکن است.

وی افزود: کشور فلسطین به پایتختی قدس تشکیل خواهد شد و رژیم اشغالگر هیچ آینده‌ای برای خود متصور نخواهد بود.