به گزارش خبرگزاری مهر، سعید متانی، معاون برنامهریزی و توانمندسازی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمربا اشاره به استقبال نیروها برای عضویت در تیمهای واکنش سریع جمعیت هلال احمر گفت: تا کنون ۹۶۷ برادر در قالب تیمهای عملیاتی و هزار و ۱۶۷ خواهر در قالب تیم توانا اعلام آمادگی کردهاند.
وی افزود: در راستای توانمندسازی و مهارت افزایی نیروهای عملیاتی، در نشستی مشترک معاونت برنامه ریزی، توانمندسازی و مهارت افزایی و معاونت عملیات امدادونجات، برنامههایی را طراحی کرده تا به قید فوریت اجرایی و عملیاتی کنند.
معاون برنامهریزی و توانمندسازی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر تأکید کرد: هدف ما این است که تیمهای واکنش سریع نه تنها به لحاظ آموزشی مهارت کافی داشته باشند، بلکه بتوانند در مواجهه با حوادث و بحرانها به سرعت و به شکل مؤثر عمل کنند.
