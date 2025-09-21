  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۲

توسعه تیم‌های واکنش سریع هلال‌احمر با آموزش و آمادگی عملیاتی

معاون برنامه‌ریزی سازمان امدادونجات هلال‌احمر اعلام کرد بیش از دو هزار نفر از معرفی‌شدگان استان‌ها در دوره‌های آموزشی تهدیدات نوین و مهارت‌افزایی شرکت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید متانی، معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمربا اشاره به استقبال نیروها برای عضویت در تیم‌های واکنش سریع جمعیت هلال احمر گفت: تا کنون ۹۶۷ برادر در قالب تیم‌های عملیاتی و هزار و ۱۶۷ خواهر در قالب تیم توانا اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی افزود: در راستای توانمندسازی و مهارت افزایی نیروهای عملیاتی، در نشستی مشترک معاونت برنامه ریزی، توانمندسازی و مهارت افزایی و معاونت عملیات امدادونجات، برنامه‌هایی را طراحی کرده تا به قید فوریت اجرایی و عملیاتی کنند.

معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر تأکید کرد: هدف ما این است که تیم‌های واکنش سریع نه تنها به لحاظ آموزشی مهارت کافی داشته باشند، بلکه بتوانند در مواجهه با حوادث و بحران‌ها به سرعت و به شکل مؤثر عمل کنند.

