به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با بیان اینکه ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه یکی از مأموریت‌های اصلی هلال‌احمر است افزود: این اقلام متناسب با نیازهای اولیه آسیب‌دیدگان سیل در پاکستان آماده‌سازی و با هماهنگی کامل دستگاه‌های ذی‌ربط بارگیری و ارسال می‌شود.

وی بیان کرد: در این مرحله از کمک‌رسانی، در مجموع ۶۰ تن اقلام ضروری شامل ۲۵ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم پتو، ۲۷ هزار و ۷۸۰ کیلوگرم برنج، ۲ هزار و ۸۴۰ بسته چای به وزن ۱۴۲۰ کیلوگرم و ۴۲۶ کارتن البسه به وزن ۲۶۰۰ کیلوگرم برای مردم آسیب‌دیده ارسال شده است.

محمودی درخاتمه تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ارسال اقلام زیستی و غذایی، آمادگی دارد در صورت نیاز نسبت به اعزام تیم‌های امدادی و عملیاتی به مناطق سیل‌زده نیز اقدام کند.