  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۴

ارسال ۶۰ تن کمک بشردوستانه هلال‌احمر ایران به سیل‌زدگان پاکستان

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر از ارسال ۶۰ تن اقلام زیستی و غذایی از سوی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران به مناطق سیل‌زده پاکستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با بیان اینکه ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه یکی از مأموریت‌های اصلی هلال‌احمر است افزود: این اقلام متناسب با نیازهای اولیه آسیب‌دیدگان سیل در پاکستان آماده‌سازی و با هماهنگی کامل دستگاه‌های ذی‌ربط بارگیری و ارسال می‌شود.

وی بیان کرد: در این مرحله از کمک‌رسانی، در مجموع ۶۰ تن اقلام ضروری شامل ۲۵ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم پتو، ۲۷ هزار و ۷۸۰ کیلوگرم برنج، ۲ هزار و ۸۴۰ بسته چای به وزن ۱۴۲۰ کیلوگرم و ۴۲۶ کارتن البسه به وزن ۲۶۰۰ کیلوگرم برای مردم آسیب‌دیده ارسال شده است.

محمودی درخاتمه تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ارسال اقلام زیستی و غذایی، آمادگی دارد در صورت نیاز نسبت به اعزام تیم‌های امدادی و عملیاتی به مناطق سیل‌زده نیز اقدام کند.

