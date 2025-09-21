به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با بیان اینکه ارسال کمکهای انساندوستانه یکی از مأموریتهای اصلی هلالاحمر است افزود: این اقلام متناسب با نیازهای اولیه آسیبدیدگان سیل در پاکستان آمادهسازی و با هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط بارگیری و ارسال میشود.
وی بیان کرد: در این مرحله از کمکرسانی، در مجموع ۶۰ تن اقلام ضروری شامل ۲۵ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم پتو، ۲۷ هزار و ۷۸۰ کیلوگرم برنج، ۲ هزار و ۸۴۰ بسته چای به وزن ۱۴۲۰ کیلوگرم و ۴۲۶ کارتن البسه به وزن ۲۶۰۰ کیلوگرم برای مردم آسیبدیده ارسال شده است.
محمودی درخاتمه تأکید کرد: جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ارسال اقلام زیستی و غذایی، آمادگی دارد در صورت نیاز نسبت به اعزام تیمهای امدادی و عملیاتی به مناطق سیلزده نیز اقدام کند.
