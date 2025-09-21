  1. بین الملل
تظاهرات گسترده حمایت از فلسطین در پایتخت فرانسه+ فیلم

تعداد زیادی از مردم فرانسه در پایتخت این کشور در حمایت از مردم فلسطین به خیابان ها آمده و تظاهرات گسترده ای را برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اسپوتنیک امروز یکشنبه از برگزاری تظاهرات گسترده حمایت از فلسطین در شهر پاریس پایتخت فرانسه تصاویری را مخابره کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، هزاران نفر در پاریس با آرمان‌های مردم مظلوم فلسطین ابراز همبستگی کردند.

خبرگزاری اسپوتنیک راهپیمایی عظیمی را که توسط مردم در پاریس پایتخت فرانسه در حمایت از غزه و محکومیت جنگ اشغالگران صهیونیست علیه نوار غزه در حال برگزاری است را ثبت کرده است.

معترضان بنرهایی با این نوشته‌ها حمل می‌کنند: برای استقلال و امنیت همه مردم خاورمیانه»، «۱۹ بسته تحریم علیه روسیه، تحریم علیه اسرائیل نه؟»، «برای صلح و خلع سلاح»، «آپارتاید را متوقف کنید» و «نسل‌کشی را متوقف کنید».

