۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۷

حماس: بازداشت دانشجویان فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی جنایت است

حماس: بازداشت دانشجویان فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی جنایت است

جنبش حماس، با صدور بیانیه ای مطرح کرد که بازداشت مستمر زنان و دانشجویان به ویژه در دانشگاه الخلیل از سوی رژیم صهیونیستی جنایت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس امروز یکشنبه طی بیانیه‌ای، بازداشت مستمر دانشگاهیان و همچنین بازجویی میدانی از دانشجویان زن توسط نیروهای اشغالگر را نقض آشکار و سرکوب سیستماتیک خواند و تاکید کرد که این اقدامات ملت فلسطین را مرعوب نخواهد کرد.

در این بیانیه آمده است: اقدام نیروهای اشغالگر مبنی بر بازداشت زنان و دانشجویان، به ویژه در دانشگاه الخلیل و انتقال آن‌ها به مقر دانشگاه و بازجویی میدانی از آن‌ها، تروریسم سیستماتیک و تأکیدی بر سیاست رو به افزایش سرکوب علیه ملت فلسطین است.

حماس ضمن دعوت از نهادهای حقوقی برای مستندسازی این نقض‌ها و شهادت‌های بازداشت‌شدگان فلسطینی جهت ارائه به دادگاه‌های بین‌المللی و ملی با صلاحیت بین‌المللی، خواستار مجازات رهبران اشغالگر به دلیل جنایات فاشیستی آن‌ها شد.

این جنبش همچنین از آزادی‌خواهان جهان خواست تا با تظاهرات و همبستگی با ملت مظلوم فلسطین، فشارها را برای توقف جرایم و نقض‌های وحشیانه اشغالگران افزایش دهند.

جنبش حماس از ملت فلسطین نیز دعوت کرد تا با تمام اشکال مبارزه و مقاومت علیه اشغالگران و شهرک‌نشینان که شنیع‌ترین اشکال وحشیگری و سرکوب را علیه مردم ما در سراسر کرانه باختری اشغالی اعمال می‌کنند، مقابله کنند.

