سرخوردگی و خستگی نظامیان صهیونیست از ادامه جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس به نقل از یک نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شمار زیادی از سربازان این رژیم علیرغم خطر زندانی شدن، از انجام خدمت خودداری می‌کنند.

این نظامی صهیونیست همچنین به آسوشیتدپرس گفت که سربازان خسته و ناامید هستند و نمی‌دانند که برای چه می‌جنگند.

بر اساس این گزارش، مادران سربازان صهیونیست، یک جنبش اعتراضی برای توقف اعزام پسرانشان به غزه به راه انداخته‌اند.

نتایج تحقیقات داخلی صورت گرفته از سوی ارتش رژیم صهیونیستی بیانگر آن است که فشارهای روانی شدید و خستگی‌های پی در پی در کنار شوک‌هایی که در درگیری‌های میدانی غزه بر این نیروها وارد آمده، نقش فعالی در تنش‌های روانی نظامیان صهیونیست ایفا می‌کنند.

نتایج این تحقیقات همچنان نشان می‌دهد که جنگ فرسایشی در غزه و نبود اهداف مشخص از تداوم این جنگ باعث تضعیف روحیه نظامیان صهیونیست و افزایش نرخ خودکشی در میان آنها شده است.

طبق گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی، از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حداقل ۴۴ نظامی اشغالگر به دلیل علائم روانی ناشی از جنگ خودکشی کرده‌اند.

تل آویو مرکز رژیم صهیونیستی و سایر سرزمین‌های اشغالی فلسطین طی ماه‌های گذشته شاهد برگزاری تظاهرات بی‌سابقه صهیونیست‌ها علیه سیاست‌های کابینه این رژیم به ریاست بنیامین نتانیاهو و تصمیم اخیر آن برای انجام عملیات نظامی برای اشغال غزه بوده است.

شهرک‌نشینان صهیونیست می‌گویند که نتانیاهو به جای رسیدن به توافق بر سر آتش‌بس و بازگرداندن اسرا، جنگ را طولانی کرده است.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران، روی آورَد.

۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ (۳۰ دی ۱۴۰۳) براساس توافقی میان حماس و رژیم صهیونیستی، در نوار غزه آتش‌بس برقرار شد و براساس آن، تعدادی از اسیران مبادله شدند اما در ادامه، رژیم صهیونیستی از ورود به مذاکرات مرحله دوم آتش بس، سر باز زد و از بامداد سه‌شنبه ۱۸ مارس ۲۰۲۵ (۲۸ اسفند ۱۴۰۳) با نقض مفاد آتش‌بس، تجاوزهای نظامی خود به نوار غزه را از سر گرفت.

