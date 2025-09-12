به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسیره، میلیونها نفر از مردم یمن در میدان سبعین صنعا پایتخت این کشور و دیگر شهرها، در تظاهرات میلیونی «وفاداری به شهدا؛ با وجود تمامی هزینهها از پشتیبانی غزه دست برنمیداریم» شرکت کردند.
در بیانیه پایانی تظاهرات امروز آمده است که ملت یمن قربانیان خود را در راه خدا و آرمان کمک به غزه داده اند.
این بیانیه میافزاید: ما به مردم غزه میگوئیم که بارها میزان خفت شما از سوی امت اسلام را متوجه شدهایم، اما صبر پیشه کنید و بدانید که ما با شما هستیم و شما را رها نخواهیم کرد.
ملت یمن در راهپیمایی میلیونی خود تاکید کردند: ما میدانیم که هزینه مواضع بلندی که در پیش گرفتهایم، خونهای پاکی است که به زمین ریخته میشود، اما عاقبت این مسیر پیروزی بزرگ و وعده داده شده در دنیا و آخرت است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که در ماه ربیع الاول که ماه ولادت پیامبر اکرم اسلام است، ملت یمن تعهد خود را به جهاد در راه رسول خدا و جانفشانیهای ایشان و مسیر اسلام به عنوان مسیر فراگیر کنونی اعلام میکنند.
تظاهرات یمن در بیانیه خود هرگونه تلاش برای تجزیه امت اسلام را رد و تاکید کرد که امت اسلام امتی واحد است که دشمنان خاص خود یعنی یهودیان و مسیحیها را دارد.
این بیانیه تاکید کرد: تجاوز به هر وجب از خاک امت ما، به معنی هدف قرار دادن تمامیت ما است و هر شهیدی که در هر کشوری بر روی زمین میافتد، گویا که یکی از شهدای ما است.
این بیانیه همبستگی خود را با برادران یمن و رهبران جنبش حماس و قطر اعلام و تاکید کرد که حمله صهیونیستها به آنها و تمامیت کشورشان را رد میکند.
این بیانیه اقدام نیروهای مسلح یمن در افزایش حملات نظامی علیه رژیم صهیونیستی را ستوده و تاکید کرد که این حملات با روندی روز افزون علیه عمق سرزمینهای اشغالی استمرار خواهد یافت.
