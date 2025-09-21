به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و تراکتور تبریز از ساعت ۲۰ شامگاه یکشنبه در هفته چهارم لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان پیگیری شد که این دیدار با پیروزی ۲ بر یک تراکتور به پایان رسید.

امیرحسین حسین زاده (۴+۴۵ و ۶+۹۰) برای تراکتور و محمدمهدی لطفی (۶۱) برای سپاهان گلزنی کردند.

ترکیب سپاهان اصفهان:

محمدرضا اخباری، محمد دانشگر، امین حزباوی، وحدت حنانوف، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، محمدمهدی لطفی، ریکاردو آلوز، آریا شفیع‌دوست و انزو کریولی.

ترکیب تراکتور تبریز:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، ایگور پوستونسکی، محمد نادری، دانیال اسماعیلی‌فر، مهدی شیری، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، دوماگوی دروژدگ و تومیسلاو اشتراکالی.

سپاهان قصد داشت با استفاده از فضای دفاع‌های کناری تراکتور بر روی دروازه میهمان خلق موقعیت کند. این راهکار دو بار نیز تبدیل به موقعیت شد که شوت ریکاردو آلوز با کمترین اختلاف از کنار دروازه علیرضا بیرانوند بیرون رفت.

در ادامه تراکتور روی سرعت بالای بازیکنان خود توانست در اخرین دقیقه نیمه اول صاحب پنالتی شده تا امیرحسین حسین زادهگل پیروزی بخش این تیم را در نیمه اول از روی نقطه پنالتی به ثمر برساند.

نیمه دوم برای سپاهان

زردپوشان اصفهانی نیمه دوم را برای جبران گل خورده با کنرل روی توپ و میدان آغاز کردند. شاگردان محرم نویدکیا علاوه بر استفاده از ارسال‌های بلند برای نفود کریولی مهاجم خارجی خود دنبال استفاده از سرعت احسان حاج صفی برای نفوذ از جناح چپ نیز بودند.

ارسال‌های خطرناک هافبک‌های تراکتور بخصوص از روی نقطه کرنر دو بار محمد دانشگر و ریکاردو آلوز را در موقعیت گل قرار داد اما دفاع تراکتور مانع از باز شدن دروازه این تیم شد تا اینکه نفوذ حاج صفی و پاس رو به عقب کاپیتان سپاهان به لطفی باعث شد تا این بازیکن جوان با ضربه‌ای نرم و فنی، تور دروازه بیرانوند را به لرزه در آورده و بازی را به تساوی بکشاند.

سپاهان پس از گل تساوی دست از برنامه ریزی برای حمله کردن برنداشت تا آنها توسط شفیع دوست در دقیقه ۷۸ بار دیگر صاحب موقعیت گلزنی شوند اما بی دقتی آریا یوسفی باعث شد تا دروازه بیرانوند برای دومین مرتبه باز نشود. تراکتور نیز در ۲۰ دقیقه پایانی سعی داشت از ضد حمله‌ها استفاده کند اما دفاع میزبان مانع از این امر شد.

تیر خلاص حسین زاده به قلب سپاهان

در شرایطی که بازی لحظات پایانی وقت‌های اضافه را سپری می‌کرد، تراکتوری‌ها در یک ضد حمله به گل برتری رسیدند. در ششمین دقیقه وقت‌های اضافه شوت خامربکوف را اخباری به صورت ناقص دفع کرد و تعلل مدافعان سپاهان باعث شد توپ روی سر حسین زاده فرود بیاید و او دروازه خالی را باز کند تا سه امتیاز شیرین از اصفهان به تبریزی‌ها هدیه بدهد.