  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۵۳

بازگشت دروازه‌بان تیم ملی به لیگ برتر فوتبال

دروازه بان ملی پوش تراکتور در بازی امشب با سپاهان اولین حضور خود در لیگ برتر فصل جاری فوتبال باشگاهی کشور را تجربه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند پس از لغو محرومیت چهار ماهه اش از سوی دادگاه CAS، امشب برای نخستین بار در فصل جاری لیگ برتر در چارچوب دروازه تراکتور قرار گرفت.

دروازه بان ملی پوش تراکتور در حالی مقابل سپاهان در هفته چهارم لیگ برتر از دروازه اش حفاظت خواهد کرد که قرار بود حداقل تا هفته سیزدهم (۲۰ آذرماه) بازی نکند اما حالا بار دیگر در ترکیب قرار می‌گیرد تا عطش خود را برای بازی کردن نشان دهد.

بیرانوند در حالی برای تراکتور بازی می‌کند که باشگاه تراکتور برای پر کردن جای خالی او سراغ مارکو یوهانسون رفت اما تنها چند روز پس از عقد قرارداد با این دروازه بان سوئدی، محرومیت بیرانوند از سوی دادگاه عالی ورزش لغو شد تا یوهانسون هم طعم نیمکت نشینی در تراکتور را تجربه کند.

