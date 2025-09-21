به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه سپاهان، در پی نتایج دور از انتظار تیم فوتبال سپاهان در هفتههای اخیر، هیئتمدیره باشگاه پس از دیدار مقابل تراکتور تشکیل جلسه داد و پس از بررسی دقیق شرایط فنی و روانی تیم، تصمیم گرفته شد بهمنظور یادآوری اهمیت نتایج و ارتقای تمرکز، ۱۰ درصد از قرارداد بازیکنان و کادر فنی کسر گردد.
هیئتمدیره باشگاه تأکید میکند انتظار مجموعه مدیریت، هواداران و حامیان باشگاه چیزی جز بازگشت سریع به مسیر موفقیت و نمایش عملکردی در شأن نام بزرگ سپاهان نیست. حمایتهای بیدریغ فولاد مبارکه و هواداران پرشور زمانی اثرگذار خواهد بود که با تلاش مضاعف کادر فنی و بازیکنان همراه شود.
باشگاه فولاد مبارکه سپاهان ضمن قدردانی از صبوری و حمایت هواداران، اعلام میدارد تمام ظرفیتهای خود را برای بازگرداندن تیم به جایگاه شایستهاش به کار خواهد گرفت و اطمینان دارد کادر فنی با برنامهریزی و اصلاح نقاط ضعف، سپاهان را در ادامه مسابقات به مسیر موفقیت بازمیگرداند.
