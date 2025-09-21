به گزارش خبرگزاری مهر، «لیام کانینگهام» بازیگر معروف سریال «بازی تاج و تخت» که هم‌اکنون همراه با کاروان «صُمود» راهی غزه است با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به کسانی که در برابر جنایات رژیم صهیونیستی سکوت می‌کنند، نوشت: «شکوه و عظمتی که تصور می‌کردی با (موضع) سکوت داری، به پایان رسیده است.

بی‌عملی جهان در حالی که نسل‌کشی با وضوح ۴K جلوی چشمانت رخ می‌دهد، فاشیسم را جسورتر کرده است.

بزرگ‌ترین سلاح آنها، سکوت توست؛ سکوت، یعنی همدستی (با فاشیست‌های صهیونیست)»

این اولین موضع‌گیری این بازیگر مشهور ایرلندی در دفاع از مردم غزه نیست؛ در هفته‌های اخیر و هم‌زمان با آغاز آماده‌سازی‌های برای حرکت «کاروان صمود» او بارها در شبکه اجتماعی ایکس ضمن محکوم‌کردن جنایت‌های روزانه رژیم صهیونیستی در نواره غزه، حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام کرده است.

‌