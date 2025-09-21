  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۴۶

آغاز حرکت «عمر مختار» برای پیوستن به ناوگان «صمود»

رسانه‌های خبری از حرکت کشتی عمر مختار از پایتخت لیبی برای پیوستن به ناوگان جهانی «صمود» برای شکستن محاصره غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه خبری الجزیره اعلام کرد که کشتی عمر مختار از پایتخت لیبی حرکت کرده است تا به ناوگان جهانی «صمود» (مقاومت) برای شکستن محاصره غزه بپیوندد.

خبرنگار الجزیره همچنین از پرواز پهپادهای جاسوسی بر فراز کشتی‌های ناوگان جهانی صمود خبر داد.

نبیل السوکنی، سخنگوی رسمی کشتی عمر مختار پیش از این در یک گفتگوی اختصاصی به اسپوتنیک توضیح داد که کشتی عمر مختار آماده حرکت است، اما شرایط جوی مانع از پیوستن آن به ناوگان استقامت در زمان مقرر شد.

وی با تأکید بر اینکه عمر مختار حامل بسیاری از شخصیت‌های عمومی از داخل و خارج لیبی، علاوه بر خدمه دریایی است، ابراز امیدواری کرد که کشتی بتواند در شکستن محاصره تحمیل شده بر غزه سهیم باشد.

کاروان «صمود» متشکل از چندین کشتی با هدف کمک به مردم غزه و شکستن محاصره این باریکه، اوایل شهریور ماه از بندر بارسلون اسپانیا حرکت خود را آغاز کرد و به تدریج کشتی‌های دیگری از مناطق مختلف جهان به آن پیوستند.

