حماس: به رسمیت شناختن فلسطین اقدامی مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی (حماس) در واکنش به شناسایی کشور فلسطین از سوی انگلیس، کانادا و استرالیا و اعلام برخی کشورهای دیگر برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین با صدور بیانیهای اعلام کرد: به رسمیت شناختن کشور فلسطین اقدامی مهم در تثبیت حق ملت فلسطین در اراضی و مقدساتشان و تاسیس کشور مستقل آنان و پایتختی قدس و همچنین حق این مردم برای فداکاری در راه آزادی و بازگشت به شمار میرود.
حماس بیان کرد: این اقدام مهم باید با اقداماتی عملی همراه شده و به توقف فوری جنگ نسل کشی وحشیانه علیه ملت فلسطین در نوار غزه و ایستادگی در برابر پروژههای الحاق و یهودی سازی کرانه باختری و قدس منتهی شود.
در این بیانیه آمده است: ما جامعه بین الملل و سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن را به انزوای رژیم اشغالگر و توقف هرگونه همکاری و هماهنگی با آن و افزایش مجازات علیه این رژیم و اقدام برای بازداشت و تحویل دادن مقامات آن به عنوان جنایتکاران جنگی به محاکم بین المللی و مجازات این افراد به دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت دعوت میکنیم.
در بیانیه حماس تاکید شده است: رژیم اشغالگر فاشیست همچنان به ادامه نقض قوانین و اسناد بینالمللی و عرفهای بشردوستانه ادامه داده و وحشیانهترین تجاوزات را علیه ملت فلسطین بر اساس سیاستهای اعلامی خود از جمله نسل کشی، پاکسازی نژادی و کوچ اجباری انجام میدهد که لازمه آن اتخاذ مواضع روشن و تاثیرگذار به منظور مهار این رژیم است.
حماس بیان کرد: مقاومت ملت فلسطین و مبارزه آن علیه وحشیانهترین اشغالگری شناخته شده در تاریخ معاصر حقی طبیعی است که قوانین بینالمللی آن را تضمین کرده و کشورهای جهان باید از ملت فلسطین در مواجهه با این اشغالگری مجرمانه حمایت کنند تا این ملت بتواند به حق خود در تعیین سرنوشت و تاسیس کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس دست یابد.
