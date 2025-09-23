تشدید اقدامات خطرناک رژیم صهیونیستی علیه ناوگان «صمود»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان دهندگان ناوگان صمود با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که رژیم صهیونیستی اقدامات خود را علیه این حرکت انسانی تشدید کرده است.

در این بیانیه آمده است، هفته‌های اخیر اقدامات خطرناک رژیم صهیونیستی علیه این ناوگان تشدید شده به طوری که تل آویو تلاش می‌کند برچسب تهدید امنیتی به این ناوگان بزند تا بدین وسیله مشروعیت این حرکت را سلب کرده و حملات آتی خود را علیه غیرنظامیان سوار بر این کشتی‌ها توجیه کند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است، به تازگی نیز پرواز پهپادهای ناشناس برای تعقیب ناوگان صمود رصد شده است؛ اقدامی که نگرانی‌ها را نسبت به حفظ جان بیش از ۵۰۰ فعال سوار بر کشتی‌های این ناوگان افزایش می‌دهد.

در این بیانیه آمده است، قوانین بین المللی کاملاً بر این نکته تاکید دارند که مأموریت‌های انسانی و افراد غیرنظامی شرکت کننده در این مأموریت‌ها از حمایت کامل برخوردار هستند و هر حمله‌ای به ناوگان صمود نقض توافقنامه‌های ژنو به شمار خواهد رفت. سازمان دهندگان این ناوگان مصمم هستند به حرکت خود به سمت نوار غزه ادامه دهند تا محاصره ظالمانه این باریکه را بشکنند.