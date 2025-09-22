سیاوش قاسمی بازیگر و دوست شهرام لاسمی درباره وضعیت این بازیگر بعد از عمل آنژیوگرافی قلب به خبرنگار مهر بیان کرد: خدا را شکر عمل خوبی داشت و پزشکان راضی بوده اند. خودش هم بعد از عمل وضعیت مساعدی داشت.

وی با اشاره به صحبت پزشکان عنوان کرد: شهرام لاسمی با درد قفسه سینه به اورژانس مراجعه کرد و دچار حمله حاد قلبی شده بود که به همین دلیل هم بستری شد.

قاسمی یادآور شد: ۲ تا از رگ های قلب لاسمی تنگی شدید بالای نود درصد داشت که دکتر برایش فنر گذاشت.

وی در بخش دیگر با اشاره به فشاری که این روزها این بازیگر تحمل می کرد، گفت: شهرام لاسمی بعد از مصاحبه با مجید واشقانی و صحبت هایی که درباره خانواده اش بیان کرد تحت فشار قرار گرفت. برخی به خانواده او ناسزا گفته بودند و قضاوتشان کرده بودند که اینها باعث شده بود او این چند روز تحت فشار قرار بگیرد.

قاسمی در پایان گفت: لاسمی فعلا در بخش مراقبت های ویژه بستری است تا پزشکان بتوانند مجوز ترخیص را بدهند.

شهرام لاسمی هم شب گذشته با ویدئویی با اشاره به وضعیت خود عنوان کرد: خدا را شکر عمل انجام و حالم بهتر شده است. از اینکه برایم دلسوزی کردید و ناراحت شدید شرمنده هستم و خاک پاک مردم ایران هستم.