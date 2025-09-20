«قلقلی» دچار سکته قلبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش قاسمی یکی از دوستان شهرام لاسمی ضمن تائید این خبر در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از بستری شدن این هنرمند در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان خبر داد.

او ویدئویی را منتشر کرده که در آن عاطفه پازوکی همسر لاسمی می‌گوید: این هنرمند روز گذشته، جمعه «اکوی قلب» انجام داده و قرار بوده که فردا (یکشنبه) در بیمارستان بستری شود. ولی به علت سکته قلبی زودتر راهی بیمارستان شده است.

شهرام لاسمی (زادهٔ ۲۶ آذر ۱۳۴۳) بازیگری است که با بازی در تلویزیون به قلقلی مشهور شده است.

اولین بازی او در ۲۱ سالگی در برنامه‌ای به‌نام «بازی، شادی، تماشا» بود.