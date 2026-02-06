افسر عالی رتبه روس در مسکو هدف اصابت چندین گلوله قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع روسی از حمله فرد ناشناس به یک افسر وزارت دفاع روسیه در مسکو خبر دادند.

کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد که امروز ولادیمیر الکسیف از افسران وزارت دفاع روسیه در یک ساختمان مسکونی در مسکو مورد اصابت گلوله قرار گرفته و هم اکنون در بیمارستان بستری است.

سوتلانا پترنکو، سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه، از تلاش برای ترور ولادیمیر الکسیف در مسکو، پایتخت روسیه، خبر داد.

به گفته پترنکو بازرسان و کارشناسان پزشکی قانونی کمیته تحقیقات مسکو در محل حادثه حضور دارند و در حال بررسی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته و جمع‌آوری اظهارات شاهدان هستند.

آنها در حال انجام جستجوها و تحقیقات با هدف شناسایی فرد یا افراد دخیل در این جنایت هستند