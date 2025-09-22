به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، درباره ویژگیهای جشن شکوفههای سال جاری گفت: این جشن امروز ساعت ۹ صبح بهصورت همزمان در سراسر کشور برای استقبال از کلاس اولیها برگزار میشود و با توجه به تقارن آن با هفته دفاع مقدس و یادآوری دفاع مقدس دوازدهروزه اخیر، مدارس موظف به زنده نگهداشتن خاطره شهیدان دانشآموز هستند.
وی افزود: برای این منظور، میزهای یادمانی در مدارس برپا میشود تا دانشآموزان از همان روز نخست تحصیل با فرهنگ ایثار و فداکاری آشنا شوند. همچنین، احترام به پرچم جمهوری اسلامی و همخوانی سرود ملی بهعنوان نشانههای هویت ایرانی_اسلامی، بخش مهمی از برنامهها خواهد بود.
حکیمزاده تصریح کرد که مراسم باید متناسب با سن دانشآموزان، کوتاه و مفرح باشد و محیطی گرم و پذیرنده برای آشنایی آنان با مدرسه و معلمان ایجاد کند. او به همزمانی این رویداد با قهرمانی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران اشاره کرد و گفت: این موفقیتها نیز فضای جشنها را شادتر و پرانرژیتر کرده است.
وی در رادیو گفتگو در پاسخ به دیدگاههایی که آموزش مفاهیم هویت ملی به کودکان را زودهنگام میدانند، اظهار داشت: در بسیاری از کشورها، تقویت تعلق خاطر به هویت ملی از سنین پیشدبستانی آغاز میشود. کودکان از طریق داستانها، فیلمها و کارتونها با قهرمانان آشنا میشوند و این آشنایی، زمینهساز درک مفاهیم ایثار و فداکاری است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در پایان با تقدیر از تلاش معلمان، بهویژه معلمان کلاس اول، خاطرنشان کرد: با اعتماد خانوادهها به مدرسه و همکاری دوجانبه، دانشآموزان میتوانند از همان آغاز مسیر تحصیل در فضای امن و تربیتی، فرصت رشد و موفقیتهای بزرگ را تجربه کنند.
