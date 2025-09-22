خبرگزاری مهر - گروه استانها: دفاع و معنویت در ادبیات دینی دو مفهوم در هم تنیده و عجین شده با هم است و از صدر اسلام تا عصر حاضر مصادیق فراوانی از اتحاد مقدس و معنوی مسلمانان برای جهاد و دفاع مقدس در برابر دشمنان حق و حقیقت در تاریخ ثبت شده است که رزمندگان اسلام در طول تاریخ با تکیه بر قدرت ایمان به جهاد و مبارزه با دشمن دین و دینداری پرداختند و با عنایت خاص الهی توانستند قدرتمندترین دشمنان را به زانو درآورند.
دفاع مقدس هشت ساله رزمندگان اسلام علیه دشمن بعثی در طلیعه شکلگیری انقلاب اسلامی از مصادیق مجاهدت رزمندگان اسلام و یکی از پرمفهومترین و روشنترین دورههای تاریخ معاصر است که جلوههای ماندگار ایمان و معنویت و اتحاد مقدس در پرتو رهنمودهای ولی فقیه برای دفاع از میهن اسلامی در برابر تجاوزات دشمن بیگانه را مقابل چشمان عالمیان به منصه ظهور گذاشت.
جریان ایمان و معنویت فرماندهان و رزمندگان اسلام را امام راحل (ره) در جملهای ناب به زیبایی بیان کردند و فرمودند: «اینهایی که شبها به دعا و مناجات بر میخیزند، البته در جنگها پیروز خواهند شد». رزمندگان دفاع مقدس با توکل به خدا و توسل به قرآن و اهل بیت (ع) جلوههای درخشانی از ایمان راسخ و تصاویری ناب از معنویت را در تاریخ به یادگار گذاشتند.
مقام معظم رهبری بارها بر نقش ایمان و معنویت در عرصههای مختلف مقابله با دشمن اشاره داشتند از جمله در بیاناتی فرمودند: «ما حسنظن به خدا داریم و خدای متعال با ما طبق حسنظنمان عمل کرده است. در طول این سالها، خدای متعال طبق همان حسنظنی که به او داشتیم با ما عمل کرده. ما مشکلات فراوانی داشتیم. از همه این مشکلات پیروز بیرون آمدیم… هشت سال بر ما جنگ تحمیل کردند. ما را در مقابل دشمنِ عنودِ بدِ بسیار خبیثی مثل صدام حسین قرار دادند و با همه نیروها هم از او دفاع و حمایت کردند. ما الحمدللَّه توانستیم بر این حادثه فائق بیاییم».
وجه تمایز اساسی دفاع مقدس با سایر جنگها را همین ایمان و معنویت رزمندگان است که در جبههها ساری و جاری بود. درواقع دوران دفاع مقدس عرصه خودشناسی و خودسازی و دانشگاهی برای پرپرش انسانهای مؤمن و مقاوم بود که در دشوارترین شرایط با حداقل امکانات در برابر دشمنان تا دندان مسلح غیورانه ایستادند و بسیاری از آنان، جان خود را تقدیم کردند، امروز باید در جامعه خاصه نسل جوان تقویت شود.
رزمندگان دفاع مقدس عامل به احکام الهی بودند
ایوب زمانی، از یادگاران و پیشکسوتان دفاع مقدس در چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت ۳۱ شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس و پاسداشت یاد و خاطره شهدای گلگونکفن خاصه ۲۵۰۰ شهید والامقام استان و با اشاره به اینکه رزمندگان عامل به احکام و اوامر الهی بودند، اظهار کرد: دستورات صریح در معارف قرآنی و روایی ناظر به جهاد و مبارزه با دشمن دین وجود دارد که رزمندگان دفاع مقدس با رهنمودهای امام راحل (ره) سرلوحه کار قرار دادند و با حس تکلیف دینی، در میدان عمل به عرصه اجرا رساندند.
زمانی با ذکر اینکه فرماندهان و رزمندگان در جبهههای حق علیه باطل به سیره و روش پیامبر (ص) در غزوات حضرت تأسی داشتند، ادامه داد: مصادیق فراوانی از سیره نبوی در دوران دفاع مقدس را میتوانیم مثال بزنیم که برخورد از روی عطوفت و رأفت اسلامی با اسرای عراقی یکی از این شواهد است.
مدرس دانشگاه در چهارمحال و بختیاری با یادآوری اینکه ایرانیان در بدو شکلگیری انقلاب نوپای اسلامی و تحت شدیدترین تحریمها به دفاع چندین ساله از مملکت پرداختند، افزود: ما با کمترین امکانات باید در برابر ائتلافی از ارتشهای جهان که به کمک صدام آمده بودند، مقابله میکردیم اما با تأسی به سیدالشهدا (ع) و سپاه قلیل ۷۲ نفری ایشان در برابر سپاه چند هزار نفری دشمن، ایستادگی و مقاومت و او را از دستیابی به اهدافش ناامید کردیم؛ این همان تحقق وعده الهی در آیه ۲۴۹ سوره بقره است که فرمود: چه بسا گروه اندکی که به توفیق خدا بر گروه بسیاری پیروز شدند.
زمانی با تاکید بر اینکه رزمندگان ما چه با پیروزی و چه با شهادت در میدان جهاد با دشمن متجاوز پیروز بودند، افزود: نور ایمان و معنویت در جبههها موج میزد و این معنویت به حدی ساری و جاری بود که در نامگذاری عملیاتها، لشکرها و یگانها، رمزها و … نیز از نام مبارک پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) و مفاهیم معنوی استفاده میشد.
نور ایمان و معنویت در جبههها موج میزد
وی در خصوص مصادیق ایمان و معنویت رزمندگان در جبهههای حق علیه باطل، توضیح داد: ادای فریضه نماز در اول وقت یکی از مهمترین مصادیق است و در این خصوص نقلها و خاطرات فراوانی از رزمندگان و ایثارگران ثبت و ضبط شده است.
زمانی اضافه کرد: شرکت پرشور و شعور در برنامههای ادعیه و مناجات، مداحیها و روضهها، اقامه نمازهای شب، انس رزمندگان با قرآن کریم، تهذیب نفس و تلاش برای متخلق شدن به صفات پسندیده، ولایتپذیری و گوش جان سپردن به اوامر امام راحل (ره) از دیگر مواردی است که فرماندهان و رزمندگان با الگوگیری از رزمندگان صدر اسلام، عملی میساختند.
این نویسنده و پژوهشگر حوزه دفاع مقدس با یادآوری اینکه دفاع مقدس با معنویت عجین بود، توضیح داد: جهاد و دفاع در راه حق از فرائص دینی و از مراتب امر به معروف و نهی از منکر است بنابراین ذاتاً یک عمل معنوی بهشمار میرود.
زمانی ادامه داد: با بررسی عمیقتر ابعاد دفاع مقدس در مییابیم که رشادت و دلاوری رزمندگان خاستگاه الهی و معنوی همچون خداباوری، خداشناسی و خدامحوری در کنار ولایتمداری و روحیه جهاد و شهادت داشت لذا رزمندگان ما با ایمان و اعتقاد راسخ به ذات اقدس الهی پا در مسیری نهادند که میدانستند خبری از رفاه و خوشی نیست و حتی ممکن است جان خود را هم از دست بدهند.
وی با یادآوری جلوههای زیبای ایستادگی و مقاومت در جبههها، اظهار کرد: رزمندگان با روحیه ایثار و مقاومت، شعار راهبردی «هیهات من الذله» را با تأسی به سیدالشهدا (ع) به منصه اجرا و عمل گذاشتند.
ایمان به تحقق وعدههای الهی در قرآن
زمانی با استناد به کلام شهید سلیمانی که شرط شهید شدن را شهید زیستن میدانست، تصریح کرد: ایمان به تحقق وعدههای الهی در قرآن کریم و ایمان به معاد و حیات پس از مرگ در رزمندگان ما موج میزد لذا هر کسی در عین توکل و توسل به ذات اقدس پروردگار، وظیفه خود را به نحو احسن انجام میداد و به مبارزه و مقاومت میپرداخت.
وی اظهار کرد: امروز نباید فراموش شود چه خونهایی تقدیم اسلام و انقلاب شد بهویژه به فراموشی سپردن ارزشهای والای دفاع مقدس و معنویت و ایمان جاری در جبههها در نزد نسل جوان یک تهدید بهشمار میرود اگرچه معتقدم نسل جدید با وجود تمام القائات و تبلیغات سو دشمن، ایمانی به مراتب قویتر از رزمندگان دفاع مقدس دارند.
زمانی در پایان با اشاره به «اتحاد مقدس» در ایام جنگ تحمیلی رژیم غاصب صهیونی علیه ایران اسلامی، گفت: مردم کشورمان خاصه نسل جوان در این ایام بار دیگر اتحاد دوران دفاع مقدس در برابر دشمنان و بدخواهان را در برابر دیدگان جهانیان به اثبات رساندند.
نظر شما