به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیم زاده در جلسه هماهنگی با معلمان مجری طرح "آموزش تعطیل نیست"، ضمن قدردانی از اقدام ارزشمند معلمان در ایام تعطیلی مدارس به دلیلی شیوع کرونا، اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش با همکاری رسانه ملی برای تداوم جریان آموزش در کمترین زمان ممکن جهاد آموزشی را شروع کرد.

وی افزود: آموزش از طریق رسانه ملی دستاوردهای والاتری از یادگیری صرف دارد و موجب تقویت روحیه همدلی و همبستگی در جامعه می‌شود، زیرا وقتی جریان آموزش به رسانه فراگیری مانند تلویزیون هدایت می‌شود، سرمایه اجتماعی تقویت خواهد شد.

حکیم زاده خاطرنشان کرد: معلمان در ایام تعطیلی مدارس نشان دادند که دانش آموزان عزیز کشورمان به واقع فرزندان آنها هستند و با وجود مخاطره حضور در جمع به صورت فوق العاده و ممتاز در این حرکت جهاد ملی مانند پزشکان شرکت کردند و خوش درخشیدند.

معاون آموزش ابتدایی با بیان اینکه دانش آموزان قبل از تعطیلی مدارس روزانه به طور منظم در کلاس درس حاضر می‌شدند و اکنون نیز این حس در آنها تقویت می‌شود، گفت: دانش آموزان باید در یک ساعت مشخص در کلاس درس تلویزیون حضور یابند در بازخوردی که از استان‌ها داشتیم مشخص شد که استقبال خانواده‌ها بسیار زیاد بوده است زیرا این اقدام رسانه ملی در جهت تحقق عدالت آموزشی است.

حکیم زاده تصریح کرد: ما نگاه بلند مدت به فرایند یادگیری داریم و به عنوان یک مسکن موقت نگاه نمی‌کنیم دانش آموزان دبستان‌ها به دلیل شرایط خاص سنی خود مانند دانش آموزان دبیرستان به صورت خودکار پای تلویزیون نمی‌نشینند و خودخوان نیستند، لذا لازم است توجه بیشتری به این مقطع تحصیلی صورت بگیرد.

معاون ابتدایی گفت: برای بالابردن جذابیت های بصری، دکور برنامه تلویزیونی متناسب سازی خواهد شد و از شخصیت‌های کارتونی در مراحل آموزش و اجرا استفاده خواهیم کرد.

حکیم زاده با تشریح فراخوان جذب آموزگار برای شرکت در این جهاد آموزشی، اظهار کرد: با فراخوانی که از طرف آموزش و پرورش اعلام شد، قصد داریم با کیفیت ترین آموزگاران را برای تدریس در تلویزیون انتخاب کنیم، خوشبختانه استقبال خیلی خوبی صورت گرفته است و ان شالله از هفته آینده در کنار معلمانی که هفته گذشته ایثار کردند، از این معلمان تازه نفس استفاده خواهیم کرد.

وی در ادامه اضافه کرد: برای دانش آموزان ابتدایی تمام روزهای هفته کلاس تشکیل می‌شود و فرایند آموزش منقطع نمی‌شود، زیرا اگر این گسست زمانی اتفاق بیفتد دانش آموز دبستانی از یادگیری فاصله می‌افتد.

معاون آموزش ابتدایی تاکید کرد: بر اساس تصمیم مدیران ارشد سیما تمام دروس ابتدایی در یک شبکه تلویزیونی پخش می‌شود و بازپخش برنامه‌ها از طریق شبکه‌های استانی یا دیگر شبکه‌ها انجام خواهد شد.

حکیم زاده اذعان کرد: زمان ویژه ای برای آموزش مهارت‌ها و مفاهیم به نوآموزان پیش دبستانی بر اساس سنجه‌های وزارت آموزش و پرورش در تلویزیون در نظر گرفته شده است که از اواخر هفته آینده اجرایی می‌شود.