به گزارش خبرنگار مهر، جشن شکوفهها ویژه استقبال از دانش آموزان کلاس اولی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ صبح امروز در دبستان شاهد ابن سینا برگزار شد.
وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان نظام تعلیم و تربیت در این جشن شرکت دارند.
پیش از این، رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در خصوص آمار دانشآموزان کلاس اول سال جاری گفت: یک میلیون و ۲۵۷ هزار کودک شش سال تمام داریم که از نظر تعداد جمعیتی نسبت به سال قبل کاهشی بوده است.
هویت ایرانی اسلامی را میخواهیم در مدارس شهر تهران ایجاد کنیم
مجید پارسا مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران در این مراسم با گرامیداشت ۲۷ دانش آموز و ۵ معلم شهید جنگ ۱۲ روزه و با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید گفت: تلاش میکنیم در تهران سرباز خوبی برای نظام تعلیم و تربیت باشیم. هویت ایرانی اسلامی را میخواهیم در مدارس شهر تهران ایجاد کنیم و همه برنامهها و مراسم با پیوست فرهنگی و ایرانی عجین و همراه باشد.
پارسا با بیان اینکه میزبان ۸۸ هزار دانش آموز پایه اول در شهر تهران هستیم؛ گفت: این دانشآموزان در مدارس ثبتنام شدند تا از این پس و از امروز تحصیل و آموزش را در مدارس آغاز کنند.
افتخارات و ایستادگی نیروهای مسلح هم در تاریخ ماندگار خواهد شد
علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در این مراسم با بیان اینکه خوشحالیم که علیرغم تحریمهای ظالمانه، هر روز بر افتخارات جوانان و نوجوانان و آحاد جامعه افزوده میشود؛ گفت: کسب رتبههای برتر و ممتاز در عرصه علمی یا موفقیت کشتیگیران در عرصههای ورزشی نشان از توانمندیهای بلند مردم ایران دارد. افتخارات و ایستادگی نیروهای مسلح هم در تاریخ ماندگار خواهد شد.
وی با بیان اینکه قول میدهیم در عرصههای علمی و آموزشی هم افتخار آفرینی کنیم؛ گفت: خدا را شاکریم که رئیس جمهور ما اولویت کاری خود را ارتقای وضعیت آموزش و پرورش کشور قرار داده است. ما هم تمهیدات مناسبی را برای سال تحصیلی جدید چه در معاونت ابتدایی و چه در معاونت متوسطه در نظر گرفتیم.
