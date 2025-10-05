ضیایی: اخذ شهریه خارج از قاعده و مصوبات آموزش و پرورش ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی در جلسه شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی، با تأکید بر لزوم کنترل کیفیت آموزشی و پرورشی، از برنامه‌ریزی برای نظارت‌های تخصصی و مستمر در آغاز سال تحصیلی خبر داد.

وس در این جلسه با قدردانی از اعضای شورا به دلیل نظارت بر روند ثبت‌نام تابستانی، کنترل کیفیت را اولویت اصلی در حوزه مدارس غیردولتی دانست و اظهار کرد: نظارت بر این مدارس وظیفه اصلی معاونت‌های تخصصی است، نه صرفاً نهادهای نظارتی و باید به این وظیفه عمل کنند.

وی ادامه داد: معاونت‌های ابتدایی، متوسطه و پرورشی موظفند از همین ماه مهر، نظارت‌های میدانی و آموزشی خود را آغاز کرده و گزارش‌های هفتگی آن را ارسال کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با انتقاد از کم‌توجهی برخی مدارس غیردولتی به حوزه پرورشی و تربیتی، از معاونت پرورشی خواست تا نظارت‌های خود را بر این مدارس تشدید کرده و جداولی برای سنجش میزان برگزاری اردوها و برنامه‌های فرهنگی تدوین کند.

ضیایی در پایان گفت : هرگونه اخذ شهریه خارج از قاعده و مصوبات، به هیچ عنوان پذیرفته نیست و در کنار خانواده‌ها خواهیم ایستاد.