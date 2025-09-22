به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره سادات بدری روانشناس با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای جشن شکوفه‌ها گفت: اولین روز مدرسه باید فرصتی برای کاهش اضطراب و ایجاد تجربه‌ای مثبت باشد، نه صرفاً یک مراسم نمادین است.

وی با بیان اینکه جدایی ناگهانی کودکان از محیط امن خانه می‌تواند اضطراب شدیدی ایجاد کند، تصریح کرد: دانش‌آموزانی که تجربه مهدکودک یا پیش‌دبستانی نداشته‌اند، بیش از همه در معرض این فشار روانی قرار می‌گیرند و نیازمند آشنایی تدریجی با محیط مدرسه و معلمان هستند.

وی افزود: یکی از نکات مهم نادیده‌گرفته‌شده، آموزش جزئیاتی مانند محل سرویس‌های بهداشتی و آشنایی با قوانین ساده مدرسه است که غفلت از آن‌ها می‌تواند باعث تشدید اضطراب شود. به گفته وی، والدین بیش‌ازحد محافظ، ناخواسته اضطراب خود را به فرزند منتقل می‌کنند و لازم است استقلال‌طلبی را از سنین پایین تقویت کنند.

بدری در ادامه با انتقاد از مقایسه دانش‌آموزان با همسالانشان، تأکید کرد: مقایسه اعتمادبه‌نفس کودک را از بین می‌برد و او را به سمت درماندگی آموخته‌شده سوق می‌دهد، درحالی‌که موفقیت‌های کوچک می‌تواند خودباوری ایجاد کرده و زمینه موفقیت‌های بعدی را فراهم کند.

این روان‌شناس در رادیو گفت‌وگو با اشاره به نقش کلیدی معلمان کلاس اول گفت: اولویت مدارس باید سلامت روان باشد و بهترین و باتجربه‌ترین معلمان باید در این پایه فعالیت کنند. انتظار سکوت و بی‌تحرکی طولانی‌مدت از کودکان در روزهای ابتدایی اشتباه است و باید بین آموزش، فرصت‌های بازی و تحرک ایجاد شود.

بدری در پایان خاطرنشان کرد: مدرسه‌ای که حس امنیت، شادابی و تعلق را در کودک ایجاد کند، زمینه را برای یادگیری مؤثر و پایدار فراهم خواهد کرد، اما اجبار و فشار ناگهانی نتیجه‌ای جز اضطراب و مقاومت نخواهد داشت.