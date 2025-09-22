به گزارش خبرنگار مهر، میرحسن موسوی دیزجی معاون مسافری راه‌آهن در جمع خبرنگاران با تاکید بر اولویت تأمین ناوگان ریلی از محل تولیدات داخلی، گفت: در خصوص تأمین ناوگان، چه در بخش مسافری، چه در بخش باری و چه در حوزه لوکوموتیو، اولویت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران استفاده از تولیدات داخلی است.

وی افزود: تولیدات داخل کشور چه در زمینه ساخت واگن باری، چه واگن مسافری و چه لوکوموتیو تا حدی ظرفیت دارد و ما سعی کرده‌ایم همه ظرفیت این بخش را از طریق شرکت‌های خصوصی که تأمین‌کنندگان اصلی هستند به کار بگیریم.

موسوی دیزجی ادامه داد: طبیعی است تا زمانی که ظرفیت تولیدات داخل اجازه بدهد، از محل توان داخلی برای تأمین ناوگان استفاده خواهیم کرد، اما با توجه به فوریتی که برای بخشی از این تجهیزات مانند لوکوموتیو و واگن مسافری در ۶ ماه آینده وجود دارد، اگر سه‌چهارم نیاز در داخل تولید شود، ممکن است یک‌سوم باقی‌مانده را از کشورهایی که با ما همکاری دارند تأمین کنیم.

معاون مسافری راه‌آهن در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه تولیدات داخلی بتوانند صد درصد نیاز را در مدت زمان مورد نظر تأمین کنند، اولویت قطعی ما خرید از شرکت‌های تولیدکننده داخلی است. در خصوص لوکوموتیو حتماً ظرفیت داخلی پاسخگوی تمام نیازها نخواهد بود و پس از استفاده حداکثری از توان داخلی، در صورت وجود منابع مالی، ناگزیر خواهیم بود برای بخشی از نیازها نگاهی به کشورهای خارجی داشته باشیم.