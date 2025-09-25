  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۵

خروج قطار مسافری تهران - مشهد از خط؛ تمام مسافران سالم هستند

مدیر روابط عمومی شرکت راه‌آهن گفت: قطار مسافری تهران - مشهد در ورودی ایستگاه مشهد دچار نقص فنی شد و یک واگن از خط خارج شد، اما خوشبختانه همه مسافران سالم پیاده شدند.

علی قنبرزاده مدیر روابط عمومی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خروج قطار مسافری ۳۴۰ تهران - مشهد از خط در نزدیک ایستگاه مشهد، گفت: قطار در ورودی ایستگاه مشهد دچار نقص فنی شده و یکی از واگن‌ها از خط خارج شده است.

وی افزود: خوشبختانه به هیچ‌یک از مسافران آسیبی نرسیده و همه در سلامت کامل پیاده شدند. این حادثه در محدوده ورودی ایستگاه رخ داده و قطار سرعتی نداشته است.

قنبرزاده با اشاره به وضعیت مسافران تصریح کرد: با توجه به نزدیک بودن حادثه به ورودی ایستگاه، تمامی مسافران پیاده به سمت ایستگاه حرکت کردند و هیچ مشکل مالی یا جانی گزارش نشده است.

وی گفت: علت دقیق خروج قطار از ریل هنوز مشخص نیست و کمیسیون سوانح ریلی در حال بررسی موضوع است.

مدیر روابط عمومی راه‌آهن در پایان گفت: هم‌اکنون سیر قطارها طبق برنامه از این محور انجام می‌شود.

زهره آقاجانی

