خروج قطار مسافری تهران - مشهد از خط؛ تمام مسافران سالم هستند

علی قنبرزاده مدیر روابط عمومی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خروج قطار مسافری ۳۴۰ تهران - مشهد از خط در نزدیک ایستگاه مشهد، گفت: قطار در ورودی ایستگاه مشهد دچار نقص فنی شده و یکی از واگن‌ها از خط خارج شده است.

وی افزود: خوشبختانه به هیچ‌یک از مسافران آسیبی نرسیده و همه در سلامت کامل پیاده شدند. این حادثه در محدوده ورودی ایستگاه رخ داده و قطار سرعتی نداشته است.

قنبرزاده با اشاره به وضعیت مسافران تصریح کرد: با توجه به نزدیک بودن حادثه به ورودی ایستگاه، تمامی مسافران پیاده به سمت ایستگاه حرکت کردند و هیچ مشکل مالی یا جانی گزارش نشده است.

وی گفت: علت دقیق خروج قطار از ریل هنوز مشخص نیست و کمیسیون سوانح ریلی در حال بررسی موضوع است.

مدیر روابط عمومی راه‌آهن در پایان گفت: هم‌اکنون سیر قطارها طبق برنامه از این محور انجام می‌شود.