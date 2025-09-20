میرحسن موسوی دیزجی معاون مسافری راهآهن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قطارهای گردشگری داخلی پس از چند سال توقف مجدداً فعال شدهاند، گفت: پس از حدود ۶ سال وقفه، قطارهای گردشگری داخلی را راهاندازی کردیم که خوشبختانه با استقبال گسترده مردم مواجه شده است.
وی افزود: از جمله این قطارها میتوان به مسیرهای تهران - ساری، ساری - شیرگاه و اخیراً تهران - همدان اشاره کرد. همچنین قطارهای موسوم به مثلث طلایی تهران - شیراز - اصفهان و بالعکس نیز با استقبال چشمگیر مسافران روبهرو شده است و برنامه داریم این مسیرها را توسعه دهیم.
قائم مقام مدیرعامل راهآهن ادامه داد: در بخش قطارهای بینالمللی نیز برخی مسیرها که پس از دوره کرونا و حدود ۶ سال پیش متوقف شده بود، با پیگیریهای انجامشده و توافقات صورتگرفته دوباره فعال شده است.
وی بیان کرد: به عنوان نمونه، قطار تهران - وان راهاندازی شد و اکنون به صورت منظم هفتهای دو بار رفت و دو بار برگشت انجام میشود. حتی در دوره جنگ تحمیلی نیز این قطار طبق برنامه برقرار بود و نه تنها کاهش نیافت بلکه در برخی زمانها با توجه به افزایش تقاضای سفر، تعداد واگنها نیز اضافه شد.
موسوی یادآور شد: قطار تهران - آنکارا نیز مذاکراتی با همکاران راهآهن آنکارا انجام شده و اخیراً از آنها برای تکمیل مذاکرات دعوت کردهایم. طبق اعلام مکتوب طرف ترک، با کلیات راهاندازی این قطار موافقت شده است اما پس از وقوع زلزله در ترکیه، به دلیل تعمیرات اساسی در خطوط بهویژه در مسیر کاپیکوی تا مالاتیا، ظرفیت خطوط ریلی بیشتر به عملیات تعمیر و نگهداری اختصاص یافته و راهاندازی فوری این مسیر مقدور نیست.
وی تصریح کرد: با این حال، با ادامه مذاکرات، زمان مشخصی برای آغاز دوباره این قطار تعیین خواهد شد و تلاش میکنیم در کنار قطار تهران - وان، مسیر تهران - آنکارا نیز مجدداً در دسترس قرار گیرد.
معاون مسافری راهآهن ادامه داد: مسیر ریلی تهران - هرات نیز راهآهن ایران اعلام آمادگی کامل برای راهاندازی این قطار داشته است. توافق اولیه قرار بود با همکاری وزارت کشور صورت گیرد و در این زمینه یک معافیتنامه تهیه و ارسال شده است که در حال بررسی است.
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: اگر شرایط از سوی وزارت کشور، استانداریهای محل و مسائل مربوط به تشریفات گمرکی و ایستگاهی فراهم شود، هیچ محدودیتی برای راهاندازی قطار تهران - افغانستان وجود نخواهد داشت.
