حمله اسرائیل به قطر با همدستی آمریکا بود؛ کشورهای اسلامی سکوت نکنند

ابراهیم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به قطر را نشاندهنده ماهیت تروریستی این رژیم خواند و گفت: مشکل رژیم صهیونیستی فقط فلسطینیها و ساکنان غزه نیست، بلکه برای این رژیم در آدمکشی و جنایت هیچ حد و مرزی و هیچ جغرافیایی معنا ندارد و هرجا که دستش برسد، اقدام به جنایت میکند.
وی افزود: آنها در قطر به هیئت پارلمانی و هیئت مذاکرهکننده حماس و دیپلماتهای فلسطینی حمله کردند که این برخلاف منشور ملل متحد است.
رضایی با بیان اینکه این حمله پیام مهم دیگری نیز دارد و آن عدم اعتماد به آمریکاست، تصریح کرد: کسانی که سنگ آمریکا را به سینه میزنند و شیفته آمریکا هستند، بدانند که هیئت حماس در حال بررسی پیشنهادهای ترامپ بود و در وسط مذاکرات و همفکری برای پایان دادن به جنگ غزه، مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در واقع، این حمله با همدستی آمریکاییها توسط صهیونیستها صورت گرفت.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر این اساس، برای رژیم صهیونیستی هیچ فرقی بین غزه، کرانه باختری، تهران، کرمانشاه، تبریز، دوحه، ریاض، جده، مدینه، استانبول، آنکارا، آفریقا یا آسیا وجود ندارد و آنها هرجا که بتوانند جنایتی انجام دهند، کوتاهی نمیکنند و این به ماهیت تروریستی این رژیم برمیگردد.
کشورهای اسلامی یکصدا با رژیم صهیونیستی مقابله کنند
رضایی خاطرنشان کرد: همه ملتها و دولتهای اسلامی باید در کنار هم قرار بگیرند و متحد و یکصدا با ماشین ترور رژیم صهیونیستی مقابله کنند.
وی به کشورهایی که تاکنون مورد تهاجم رژیم صهیونیستی قرار نگرفتهاند هشدار داد: این کشورها بدانند که اگر در مقابل جنایتهای رژیم صهیونیستی سکوت کنند، معنایش این نیست که رژیم صهیونیستی به آنها حمله نخواهد کرد. دیروز ایران مورد تجاوز قرار گرفت، امروز قطر و فردا هم مشخص نیست نوبت کدام یک از این دولتها باشد.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: از سوی دیگر باید به این مسئله توجه شود که قطر کشوری است که با رژیم صهیونیستی روابط دارد و نقش واسطه و میانجی در مذاکرات آتشبس را ایفا میکرد، با این وجود رژیم صهیونیستی به قطر هم رحم نکرد و بر این اساس، به سایر کشورها نیز رحم نخواهد کرد.
نظر شما