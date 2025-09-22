پاراشناگر ایران در مسابقات قهرمانی جهان فینالیست نشد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات پاراشنا قهرمانی جهان امروز (دوشنبه ۳۱ شهریور) با برگزاری رقابت های روز دوم در سنگاپور پیگیری شد. در این روز از مسابقات ابوالفضل ظریف‌پور در ماده ۲۰۰ متر مختلط کلاس SM۹، زمان ۲ دقیقه و ۳۴ ثانیه و ۱۳ صدم ثانیه را ثبت کرد. بدین ترتیب او در جایگاه سیزدهم ایستاد و نتوانست به فینال برسد.

در ادامه مسابقات پاراشنا قهرمانی جهان، ابوالفضل ظریف‌پور روز چهارشنبه (۲ مهر) در ماده ۱۰۰ متر آزاد کلاس S۹ به آب می زند. او همچنین در ماده ۵۰ متر آزاد کلاس S۹ هم به مصاف حریفانش می رود. رقابت ظریف پور در این ماده، شنبه (۵ مهر) برگزار می شود.

سینا ضیغمی‌نژاد دیگر نماینده ایران در مسابقات پاراشنا قهرمانی جهان است که روز گذشته در ماده ۱۰۰ متر قورباغه پنجم شد. او در ماده ۵۰ متر آزاد کلاس S۱۰ هم دوازدهم شد. این پاراشناگر روزجمعه (۴ مهر) در ماده ۱۰۰ متر آزاد کلاس S۱۰ به آب می زند.

۵۸۵ ورزشکار از ۷۵ کشور برگزارکننده رقابت های پاراشنا قهرمانی جهان در سنگاپور هستند.