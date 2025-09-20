  1. ورزش
برگزاری مسابقات پاراشنا قهرمانی جهان با حضور نمایندگان ایران

رقابت‌های پاراشنا قهرمانی جهان در حالی از روز یکشنبه به میزبانی سنگاپور آغاز می‌شود که نمایندگان ایران نیز در این مسابقات حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های پاراشنا قهرمانی جهان از روز یکشنبه (۳۰ شهریور) با حضور ۱۸۵ ورزشکار از ۷۵ کشور در سنگاپور از فردا آغاز می شود. سینا ضیغمی نژاد و محمد حسین کریمی نمایندگان پاراشنا ایران در این رقابت ها هستند.

فردا و در روز نخست این رقابت ها، سینا ضیغمی نژاد در ماده ۱۰۰ متر قورباغه کلاس SB۹ با حریفانی از چین، مصر، ایتالیا، آلمان، آمریکا، کانادا، اسپانیا، فرانسه، چک و سنگاپور به رقابت می پردازد. ضیغمی نژاد همچنین در همین روز و در ماده ۵۰ متر آزاد در کلاس S۱۰ با حریفانی از کانادا، استرالیا، اوکراین، مصر، عربستان، آمریکا و ایتالیا رقابت خواهد کرد.

محمد حسین کریمی ملی پوش نابینایان و کم بینایان ایران هم در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت کلاس S۱۲ روز یکشنبه به آب می زند.

