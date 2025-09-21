پاراشناگر ایران به فینال مسابقات قهرمانی جهان راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های پاراشنا قهرمانی جهان امروز (یکشنبه ۳۰ شهریور) در سنگاپور آغاز شد. در روز نخست این رقابت ها، شناگران در ماده ۱۰۰ متر قورباغه کلاس SB۹ به رقابت پرداختند.

سینا ضیغمی‌نژاد نماینده ایران در این ماده بود که با حریفانی از چین، مصر، ایتالیا، آلمان، آمریکا، کانادا، اسپانیا، فرانسه، چک و سنگاپور به رقابت پرداخت. او با ثبت زمان یک دقیقه و ۹ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه در جایگاه پنجم ایستاد و به فینال مسابقات صعود کرد. فینال این بخش از مسابقات امروز برگزار می شود.

ضیغمی نژاد همچنین در ماده ۵۰ متر آزاد کلاس S۱۰ با حریفانی از کانادا، استرالیا، اوکراین، مصر، عربستان، آمریکا و ایتالیا رقابت کرد. او در این بخش زمان ۲۵ ثانیه و ۸۲ صدم ثانیه را ثبت کرد و در جایگاه دوازدهم قرار گرفت و از راهیابی به مرحله فینال بازماند.

محمد حسین کریمی ملی پوش نابینایان و کم بینایان هم دیگر نماینده ایران در مسابقات پاراشنا قهرمانی جهان است که امروز در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت کلاس S۱۲ به آب می زند.

۵۸۵ ورزشکار از ۷۵ کشور برگزارکننده رقابت های پاراشنا قهرمانی جهان در سنگاپور هستند.