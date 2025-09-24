پاراشناگر ایران در مسابقات جهانی فینالیست نشد اما رکوردشکنی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات پاراشنا قهرمانی جهان در سنگاپور، امروز (چهارشنبه ۲ مهر) ابوالفضل ظریف پور در ماده ۱۰۰ متر آزاد کلاس S۹ و در مرحله مقدماتی به رقابت با حریفانش پرداخت. او در این ماده زمان ۵۷ ثانیه و ۹۳ صدم ثانیه را به ثبت رساند.

با ثبت این زمان، ظریف پور از صعود به فینال بازماند و با کسب جایگاه یازدهم مقدماتی به کار خود پایان داد با این حال او موفق به رکوردشکنی شد. ظریف‌پور توانست در این ماده ضمن بهبود رکورد خود، رکورد ملی را ۴۳ صدم ثانیه ارتقا دهد و به نام خود ثبت کند.

ظریف پور پیش از این در ماده ۲۰۰ متر مختلط کلاس SM۹ مسابقات قهرمانی جهان نیز زمان ۲ دقیقه و ۳۴ ثانیه و ۱۳ صدم ثانیه را ثبت کرد و در جایگاه سیزدهم ایستاد و نتوانست به فینال برسد.

در ادامه رقابت های پاراشنا قهرمانی جهان، ابوالفضل ظریف‌پور روز شنبه (۵ مهر) در ماده ۵۰ متر آزاد کلاس S۹ به مصاف حریفانش می رود.

سینا ضیغمی‌نژاد دیگر نماینده ایران در این رقابت ها است که روز جمعه (۴ مهر) در ماده ۱۰۰ متر آزاد کلاس S۱۰ به آب می زند.

۵۸۵ ورزشکار از ۷۵ کشور برگزارکننده رقابت های پاراشنا قهرمانی جهان در سنگاپور هستند.