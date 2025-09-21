جایگاه پنجم پاراشناگر ایران در مسابقات قهرمانی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، فینال رقابت های پاراشنا قهرمانی جهان در ماده ۱۰۰ متر قورباغه کلاس SB۹، امروز (یکشنبه ۳۰ شهریور) در سنگاپور برگزار شد. سینا ضیغمی‌نژاد در این بخش از مسابقات زمان یک دقیقه و هشت ثانیه و یک صدم ثانیه را ثبت کرد.

ضیغمی نژاد با این زمان علاوه بر اینکه جایگاه پنجم مسابقات را از آن خود کرد، موفق به ارتقا رکورد ملی هم شد. این رکورد پیش از این با زمان یک دقیقه و هشت ثانیه و هفتاد صدم ثانیه در اختیار خودش بود.

این پاراشناگر سینا صبح امروز در مرحله مقدماتی ماده ۱۰۰ متر قورباغه کلاس SB۹ رقابت با حریفانی از چین، مصر، ایتالیا، آلمان، آمریکا، کانادا، اسپانیا، فرانسه، چک و سنگاپور با ثبت زمان یک دقیقه و ۹ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه در جایگاه پنجم ایستاد و به فینال مسابقات صعود کرد.

ضیغمی نژاد همچنین در ماده ۵۰ متر آزاد کلاس S۱۰ با حریفانی از کانادا، استرالیا، اوکراین، مصر، عربستان، آمریکا و ایتالیا رقابت کرد. او در این بخش زمان ۲۵ ثانیه و ۸۲ صدم ثانیه را ثبت کرد و در جایگاه دوازدهم قرار گرفت و از راهیابی به مرحله فینال بازماند.

محمد حسین کریمی ملی پوش نابینایان و کم بینایان هم دیگر نماینده ایران در مسابقات پاراشنا قهرمانی جهان است که امروز در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت کلاس S۱۲ به آب می زند.

۵۸۵ ورزشکار از ۷۵ کشور برگزارکننده رقابت های پاراشنا قهرمانی جهان در سنگاپور هستند.