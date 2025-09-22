  1. استانها
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۴

قائم‌پناه: تأمین ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر از اهداف اصلی دولت است

قم- معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به سیاست‌های کلان دولت در حوزه انرژی گفت: تأمین ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در کشور یکی از هدف‌گذاری‌های اصلی دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح این نیروگاه صبح دوشنبه با حضور محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور در قم برگزار شد.

این نیروگاه با ظرفیت ۱۰ مگاوات و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث شده و قادر است برق مورد نیاز هزاران خانوار و بخشی از مصارف کشاورزی استان را تأمین کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در این مراسم با اشاره به سیاست‌های کلان دولت در حوزه انرژی اظهار کرد: تأمین ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در کشور یکی از هدف‌گذاری‌های اصلی دولت است و رفع ناترازی انرژی در سریع‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: دولت تلاش می‌کند در چند سال آینده این مشکل را به‌طور کامل برطرف سازد.

قائم‌پناه با بیان اینکه قم ظرفیت‌های ارزشمندی در توسعه انرژی‌های نو دارد، افزود: در کنار این نیروگاه ۱۰ مگاواتی، پروژه احداث نیروگاه ۵۳ مگاواتی نیز در دستور کار قرار گرفته که زمین آن آماده‌سازی شده و مراحل نرخ‌گذاری و آغاز عملیات اجرایی در حال پیگیری است.

وی تأکید کرد: توسعه چنین طرح‌هایی علاوه بر کمک به کاهش ناترازی انرژی، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و پایداری شبکه برق کشور ایفا می‌کند.

وی عنوان کرد: بخشی از مشکلات موجود در شبکه به ویژه در تهران ناشی از محدودیت‌های زیرساختی است که با اجرای این پروژه‌ها و توسعه خطوط انتقال برطرف خواهد شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: تقویت مشارکت بخش خصوصی و تسریع در روند سرمایه‌گذاری‌ها از الزامات اصلی تحقق اهداف دولت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است و امیدواریم با تداوم این مسیر، علاوه بر خودکفایی در تولید برق، زمینه صادرات انرژی نیز فراهم شود.

