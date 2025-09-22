به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح این نیروگاه صبح دوشنبه با حضور محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور در قم برگزار شد.

این نیروگاه با ظرفیت ۱۰ مگاوات و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث شده و قادر است برق مورد نیاز هزاران خانوار و بخشی از مصارف کشاورزی استان را تأمین کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در این مراسم با اشاره به سیاست‌های کلان دولت در حوزه انرژی اظهار کرد: تأمین ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در کشور یکی از هدف‌گذاری‌های اصلی دولت است و رفع ناترازی انرژی در سریع‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: دولت تلاش می‌کند در چند سال آینده این مشکل را به‌طور کامل برطرف سازد.

قائم‌پناه با بیان اینکه قم ظرفیت‌های ارزشمندی در توسعه انرژی‌های نو دارد، افزود: در کنار این نیروگاه ۱۰ مگاواتی، پروژه احداث نیروگاه ۵۳ مگاواتی نیز در دستور کار قرار گرفته که زمین آن آماده‌سازی شده و مراحل نرخ‌گذاری و آغاز عملیات اجرایی در حال پیگیری است.

وی تأکید کرد: توسعه چنین طرح‌هایی علاوه بر کمک به کاهش ناترازی انرژی، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و پایداری شبکه برق کشور ایفا می‌کند.

وی عنوان کرد: بخشی از مشکلات موجود در شبکه به ویژه در تهران ناشی از محدودیت‌های زیرساختی است که با اجرای این پروژه‌ها و توسعه خطوط انتقال برطرف خواهد شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: تقویت مشارکت بخش خصوصی و تسریع در روند سرمایه‌گذاری‌ها از الزامات اصلی تحقق اهداف دولت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است و امیدواریم با تداوم این مسیر، علاوه بر خودکفایی در تولید برق، زمینه صادرات انرژی نیز فراهم شود.