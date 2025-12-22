امیدواریم پیک تابستان شاهد قطع برق نباشیم

به گزارش خبرنگار مهر جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در حاشیه افتتاح نیروگاه یک مگاواتی پژوهشگاه نیرو در جمع خبرنگاران گفت: ما امروز برای یک داشبورد مدیریتی که به دستور رئیس جمهور برای کلان پروژه‌های کشور دنبال راه اندازی هستیم گرد هم آمدیم که با توجه به این که ناترازی انرژی و به خصوص برق یکی از مشکلاتی کشور بود از سال گذشته پروژه نصب پنل‌های خورشیدی برای تأمین کمبود انرژی در کشور به عنوان یکی از اولویت‌های جناب آقای پزشکیان برای این داشبورد مدیریتی مد نظر قرار گرفت.

وی ادامه داد: هم اکنون به صورت برخط تمام پروژه‌های تجدید پذیر در حال اجرا را توانستیم ارزیابی کنیم.

قائم پناه توضیح داد: امروز درباره مشکلاتی که در رابطه با این برخط بودن پروژه‌ها وجود دارد را برای داشبورد مدیریتی برطرف کنیم در عین این کار عزیزان ما جناب آقای دکتر علی آبادی و جناب آقای طرز طلب گزارشی از فعالیت‌های گروه‌های مختلفی که برای تأمین انرژی در کشور برای پنل‌های خورشیدی دارند مشاهده شد.

وی افزود: اگر بتوانیم با همین روند تأمین منابع بخصوص ارز مورد نیاز را ما تأمین کنیم امیدواریم که تابستان امسال حداقل خاموشی را داشته باشیم و بخش عمده‌ای از ناترازی‌های موجود جبران شود.

قائم پناه با اشاره به اینکه تا ابتدای فروردین بخش عمده اضافه کرد: امیدواریم تا پیک تابستان بتوانیم این انرژی را تأمین کنیم که شاهد قطع برق به خصوص در بخش تولید شاهد نباشیم که بتوانیم با تولید بیشتر سایر مشکلات کشور را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: تا کنون حدود ۳۵۰۰ مگاوات وارد مدار شده و به تدریج وارد مدار می‌شود که کار یک شبه و یک روزه نیست و به زمان نیاز دارد برای پایان این ناترازی ها تمام تلاش دولت و همکاران ما در وزارت نیرو در دو بخش آب و برق انجام می‌شود در بخش آب خشکسالی هم داشتیم عملاً ما بخش ۱۲ هزار مگاواتی برق آبی را ما نتوانیم به نحو احسن امسال استفاده کنیم به دلیل اینکه ۴۰ درصد بارندگی کمتر بود پشت سدها خالی بود امیدواریم امسال با لطف الهی آب بیشتری وارد سدها شود تا بتوانیم از تمام پتانسیل نیروگاه‌های برق آبی هم استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در شرایطی که حدود ۸۰ درصد سوخت مصرفی نیروگاه‌های کشور از منابع فسیلی تأمین می‌شود به همین دلیل نقش انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از گذشته اهمیت یافته است. در کنار افزایش ظرفیت تولید، اصلاح الگوی مصرف و واقعی‌سازی قیمت برق نیز می‌تواند به بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های خانگی و صنعتی کمک کند و مانع از اسراف شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در خاتمه اضافه کرد: دولت از خود آغاز کرده و دستورالعمل استفاده از انرژی خورشیدی در تمامی ساختمان‌های دولتی ابلاغ شده است تا سهم تجدیدپذیرها در سبد انرژی کشور افزایش یابد. به گفته وی، تأمین پایدار برق پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است و با تداوم این مسیر، علاوه بر افزایش رفاه عمومی، امکان مدیریت بهتر منابع گازی و حتی افزایش صادرات گاز نیز فراهم خواهد شد.