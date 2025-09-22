به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائمپناه صبح دوشنبه در ادامه برنامههای سفر خود به قم، با همراهی اکبر بهنامجو استاندار قم، از نمایشگاه دائمی توانمندیهای تولیدی و صادراتی این استان بازدید کرد.
وی در حاشیه این بازدید ضمن ابراز خرسندی از تنوع تولیدات و ظرفیتهای عرضهشده، اظهار کرد: برای بنده بسیار جالب و ارزشمند بود که در این استان طیف وسیعی از تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدماتی با کیفیت مطلوب ارائه میشود که نشاندهنده ظرفیتهای بالای قم در عرصه اقتصاد و تولید ملی است.
قائمپناه با اشاره به شعار سال و تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر رشد تولید، افزود: امیدواریم مسئولان استانی و فعالان بخش خصوصی با همگرایی و تلاش بیشتر بتوانند ضمن تقویت چرخه تولید و اشتغال، نقش قم را در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی از تولید ملی پررنگتر کنند.
نمایشگاه دائمی توانمندیهای قم، محلی برای معرفی ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی، گردشگری و خدماتی این استان به شمار میرود و بستری برای جذب سرمایهگذاری، توسعه صادرات و معرفی محصولات داخلی فراهم کرده است.
