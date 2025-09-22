  1. استانها
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۱

معاون اجرایی رئیس‌جمهور از نمایشگاه دائمی توانمندی‌های قم بازدید کرد

معاون اجرایی رئیس‌جمهور از نمایشگاه دائمی توانمندی‌های قم بازدید کرد

قم – معاون اجرایی رئیس‌جمهور در جریان سفر یک‌روزه خود به استان قم با حضور در نمایشگاه دائمی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی استان، از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها و تولیدات متنوع قم قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه صبح دوشنبه در ادامه برنامه‌های سفر خود به قم، با همراهی اکبر بهنام‌جو استاندار قم، از نمایشگاه دائمی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی این استان بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید ضمن ابراز خرسندی از تنوع تولیدات و ظرفیت‌های عرضه‌شده، اظهار کرد: برای بنده بسیار جالب و ارزشمند بود که در این استان طیف وسیعی از تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدماتی با کیفیت مطلوب ارائه می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای قم در عرصه اقتصاد و تولید ملی است.

قائم‌پناه با اشاره به شعار سال و تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر رشد تولید، افزود: امیدواریم مسئولان استانی و فعالان بخش خصوصی با همگرایی و تلاش بیشتر بتوانند ضمن تقویت چرخه تولید و اشتغال، نقش قم را در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی از تولید ملی پررنگ‌تر کنند.

نمایشگاه دائمی توانمندی‌های قم، محلی برای معرفی ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و خدماتی این استان به شمار می‌رود و بستری برای جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات و معرفی محصولات داخلی فراهم کرده است.

