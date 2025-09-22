بایکوت، تحریم و خروج سرمایه کلیدواژه این روزهای بحران در اسرائیل

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از موندوویس، دوشنبه هفته گذشته، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در یک سخنرانی بر لزوم خودکفایی بیشتر اقتصاد اسرائیل تأکید کرد.

این سخنان موجب شد که شاخص بورس این رژیم به شدت ریزش کند و این بدان معناست که سهامداران این سخنان را به عنوان یک نشانه بحرانی‌تر شدن اوضاع برای اسرائیل برداشت کردند.

این رویکرد نتانیاهو نشان می‌دهد که بالاخره شاهد آن هستیم که این رژیم در حال روبرو شدن با برخی تبعات واقعی و بلند مدت جنایت‌های خود در غزه در جامعه جهانی است.

نتانیاهو که در جمع برخی فعالان اقتصادی اسرائیلی و آمریکایی سخن می‌گفت تلاش کرد تا با نامیدن اسرائیل به عنوان ایالت پنجاه و یکم آمریکا، روابط با آمریکا را بسیار مستحکم جلوه دهد اما در عین حال این مسئله نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی بدون حمایت‌های آمریکا نمی‌تواند سرپا بایستد.

تعبیر سرمایه داران از سخنرانی نتانیاهو این بود که موج خروج سرمایه، انزوای اقتصادی و لغو قراردادهای تجاری از سراسر جهان در حال رسیدن به سرزمین‌های اشغالی است.

ریزش بورس اسرائیل همچنین ثابت کرد که اتخاذ اقدامات جدی برای متوقف کردن جنایت‌های ماشین جنگی این رژیم در قبال مردم فلسطین در غزه، چقدر می‌تواند در داخل اسرائیل به وحشت و هراس گسترده منجر شود.

به نظر می‌رسد نتانیاهو به این نتیجه رسیده که جذابیت تجارت با رژیم صهیونیستی هر روز در حال کمتر شدن است و به خصوص تأمین تجهیزات نظامی برای ارتش این رژیم از سوی حتی کشورهای اروپایی که همواره از اسرائیل حمایت می‌کردند نیز قدم به قدم سخت‌تر می‌شود؛ چرا که بسیاری از کشورهای اروپایی فروش تجهیزات نظامی به اسرائیل را تحریم کرده‌اند.

به گزارش مهر، طی هفته‌های گذشته، صندوق ثروت ملی نروژ، که بزرگ‌ترین صندوق جهان در نوع خود محسوب می‌شود، میلیاردها دلار سرمایه خود را از چندین شرکت صهیونیستی بیرون کشیده و حتی سهام خود در شرکت کاترپیلار آمریکا را که بولدوزرهای D9 را به رژیم صهیونیستی صادر می‌کند و از سوی ارتش اسرائیل برای تخریب غزه استفاده می‌شود، واگذار کرده است.

از طرف دیگر اروپا ورود محصولات کشاورزی از جمله انبه از رژیم صهیونیستی را تحریم کرده که این مسئله موجب شده تا محصولات کشاورزان صهیونیست بدون مشتری روی درخت‌ها در حال پوسیدن باشد.