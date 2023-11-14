نتانیاهو: اگر جنگ را نبریم، آمریکا و اروپا هدف بعدی هستند! 

به گزارش مهر به نقل از فاکس نیوز، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در توجیه ادامه جنایتهای این رژیم در نوار غزه و نسلکشی مردم فلسطین مدعی شد که «ما باید نه تنها به خاطر خود، بلکه به خاطر خاورمیانه و به خاطر همسایگان عرب خود پیروز شویم.»
وی در ادامه ادعاهای خود گفت: ما باید به خاطر دنیای متمدن پیروز شویم. این نبردی است که ما در حال جنگیدن در آن هستیم و هیچ جایگزینی به غیر از پیروزی وجود ندارد.
آمریکا و کشورهای اروپایی در چند هفته اخیر با تمام توان سیاسی و نظامی از جنایتهای صهیونیستها در نوار غزه حمایت کردند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین خطاب به مقامات آمریکایی و اروپایی مدعی شد «اگر ما الان برنده نشویم، اروپا بعدی است و شما نفر بعدی و ما باید برنده شویم.»
نتانیاهو در ادامه با تکرار ادعاهای مضحک خود درباره جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و مقاومت فلسطین مدعی شد: آنها میخواهند خاورمیانه و جهان را به دوران تاریکی بازگردانند و در طرف دیگر اسرائیل، کشورهای عربی مدرن، ایالات متحده و همه نیروهایی که میخواهند صلح و رفاه برای خاورمیانه و جهان بیاورند ایستادهاند و این نبردی است که در حال حاضر در حال انجام است.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر تاکید کرد که «بایدن و دولت او از اسرائیل در جنگ علیه حماس بسیار حمایت کرده» و به درخواستها برای ایجاد یک کریدور امن برای غیرنظامیان فلسطینی برای خروج از غزه و ارسال کمکهای بشردوستانه اشاره کرد.
از زمان عملیات بزرگ و غافلگیرانه «طوفان الاقصی» مقاومت فلسطین علیه جنایتهای روزانه رژیم صهیونیستی و هتک حرمت مسجدالاقصی در ۷ اکتبر (۱۵ مهر)، رژیم صهیونیستی بمباران نوار غزه و کشتار غیرنظامیان فلسطینی در این باریکه را آغاز کرده است.
بنابر آمارهای رسمی تاکنون بیش از ۱۱ هزار فلسطینی بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسیدهاند که ۴۵۰۶ نفر از آنها کودک هستند و نزدیک به ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر نیز مجروح شدند.
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