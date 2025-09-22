به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر قائم‌پناه صبح دوشنبه در حاشیه مراسم زنگ شکوفه‌ها در دبستان دخترانه فرقانی قم در گفتگو با خبرنگاران گفت: رئیس‌جمهور معتقد است اگر آموزش و پرورش به درستی عمل کند، کشور نیز به سمت توسعه و پیشرفت هدایت خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت تربیت صحیح نسل آینده افزود: اگر فرزندان ما با عشق به ایران و ارزش‌های ملی تربیت شوند، امنیت و آینده کشور بیمه می‌شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تصریح کرد: حل بسیاری از مشکلات کشور در گرو آموزش صحیح و پرورش کودکان است و توجه به آموزش و پرورش، توجه مستقیم به آینده ایران محسوب می‌شود.

وی همچنین با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، تاکید کرد: پاسداشت ایثارگری‌های آنان باید در اولویت برنامه‌های فرهنگی و آموزشی قرار گیرد.