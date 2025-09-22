به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور صبح دوشنبه در ادامه برنامه‌های سفر یک‌روزه خود به استان قم با حضور در دبستان دخترانه فرقانی، زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را نواخت.

این آئین نمادین با حضور جمعی از دانش‌آموزان، معلمان و مسئولان آموزش و پرورش استان برگزار شد و برخی از خانواده‌های دانش آموزان نیز در این مراسم حضور داشتند.

دانش آموزان دختر این مدرسه در حالی که شاخه‌های گل و پرچم ایران اسلامی را در دست داشتند سال تحصیلی خود را با نواختن این زنگ آغاز کردند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در حاشیه این مراسم ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان و فرهنگیان، بر اهمیت تحصیل و تلاش برای ارتقای علمی و اخلاقی نسل آینده تأکید کرد و اظهار کرد: آموزش و پرورش پایه توسعه همه‌جانبه کشور است و موفقیت دانش‌آموزان امروز، تضمین‌کننده پیشرفت و سربلندی فردای ایران خواهد بود.

قائم‌پناه همچنین از نزدیک با معلمان و دانش‌آموزان گفتگو کرد و ضمن ابراز خرسندی از نشاط و انگیزه حاکم در فضای مدرسه، بر لزوم حمایت از آموزش‌های پایه و توجه ویژه به پرورش اخلاق و مهارت‌های اجتماعی تأکید کرد.