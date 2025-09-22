به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، در دیدار با احمدی شاهرودی، معاون هنری و مدیرکل حوزه ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و معنوی قم تأکید کرد.
وی با بیان اینکه حرم حضرت معصومه (س) یک ظرفیت بزرگ فرهنگی است، افزود: اگر مرقومه پدر ما برای تعیین روز ولادت و وفات حضرت معصومه (س) نبود، این اقدام محقق نمیشد و هنوز این ظرفیت به طور کامل بهرهبرداری نشده است.
آیتالله فاضل لنکرانی به ضرورت استفاده از حوزه علمیه قم به عنوان ظرفیت دوم فرهنگی شهر اشاره کرد و گفت: فعالیتهای علمی و پژوهشی حوزه حتی برای خود قمیها نیز شناخته شده نیست و معرفی مراجع، اساتید و منشورات حوزه به داخل و خارج ضرورت دارد
وی همچنین بر لزوم تولید بروشورها و مستندهای معرفی شأن و مقام حضرت معصومه (س) و پرداختن علمی به توطئههای یهود علیه پیامبر اسلام تأکید کرد و خاطرنشان کرد: «در قرآن به برخی توطئهها اشاره شده اما هنوز کتاب مستقلی در این زمینه منتشر نشده است.»
در ادامه، احمدی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای این وزارتخانه، روز قم و اهمیت مناسبتهای دینی، ملی و انقلابی شهر را یادآور شد و پیشنهاد انتشار تقویم ویژه قم برای معرفی ظرفیتها و مشاهیر شهر را ارائه کرد.
وی با اشاره به همایش هزار و پانصدمین سال تولد پیامبر اکرم (ص) گفت: «وزارت ارشاد و دولت ستادی برای بزرگداشت این مناسبت ایجاد کردهاند و حوزه علمیه باید مشارکت جدی علمی و فرهنگی داشته باشد تا صرفاً به برگزاری همایش محدود نشود.
