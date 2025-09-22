گزارش ۶۱۰۰ مورد کمبود دارویی در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید سلام‌زاده، در نشست با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به گزارش عملکرد معاونت غذا و دارو، افزود: معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در سه سال متوالی ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رتبه اول کشوری در ارزیابی عملکرد معاونت غذا و دارو کشور را کسب کرد که افتخاری منحصر به فرد است.

وی در خصوص وضعیت نیروی انسانی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: ۱۸۴ پرسنل در این معاونت مشغول فعالیت هستند.

سلام زاده با مرور ساختار معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: پیشنهاد تفکیک اداره آرایشی و بهداشتی از مدیریت نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی و فعالیت این اداره به صورت مستقل به دانشگاه ارائه شده است. همچنین پیشنهاد تبدیل اداره نظارت بر تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی به مدیریت به دلیل وسعت کار و امکان داشتن اختیارات گسترده‌تر نیز مطرح شده است.

وی از نظارت معاونت غذا و داروی دانشگاه بر ۴۳ درصد داروخانه‌های استان خبر داد و گفت: ۱۶۳۵ داروخانه تحت نظارت دانشگاه است که این رقم بیشترین تعداد داروخانه‌های تحت نظارت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: در سال گذشته ۷ هزار و ۳۰۶ مورد بازرسی، ۲ هزار و ۴۷۰ مورد ارزشیابی و ۳ هزار و ۲۰۸ مورد رسیدگی به شکایات توسط کارشناسان این معاونت انجام شده است. همچنین ۲۶ میلیارد تومان اقلام دارویی و مکمل قاچاق از داروخانه‌ها کشف شده است.

وی ضمن توضیح در خصوص فعالیت اداره نظارت و ارزیابی داروخانه‌های بیمارستانی عنوان کرد: حدود ۸۱ داروخانه بیمارستانی دانشگاهی و غیردانشگاهی تحت پوشش این معاونت است که از این تعداد ۵ داروخانه غیرفعال هستند. داروخانه‌های ۴۳ مرکز جراحی محدود و سرپایی و ۴۳۲ درمانگاه نیز تحت پوشش دانشگاه قرار دارد. تعداد بازدیدها از این حوزه‌ها در سال ۱۴۰۳، ۲ هزار و ۷۶۸ مورد بوده است.

سلام زاده ادامه داد: ۱۸ شرکت توزیع دارو نیز تحت پوشش این معاونت است. در سال ۱۴۰۳، ۶ هزار و ۱۰۰ مورد کمبود دارویی گزارش شد که توسط اداره نظارت بر شرکت‌های توزیع دارو پیگیری شده است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص سهمیه داروهای مخدر و ضد درد مراکز تحت پوشش و بیماران صعب العلاج نیز توضیحاتی ارائه داد و اظهار کرد: ۴۶۲ کارخانه و کارگاه مواد غذایی و ۴۲ کارخانه و کارگاه آرایشی و بهداشتی و ۲۶ مشاغل خانگی تحت نظارت دانشگاه است که بازدید و بازرسی از آنها توسط کارشناسان این معاونت صورت می‌گیرد. همچنین، اداره فرآورده‌های طبیعی سنتی و مکمل ۱۷ شرکت تولیدی و ۲۰ شرکت پخش در کنار عطاری‌ها و باشگاه‌های ورزشی را تحت پوشش دارد.

وی افزود: ۹۰۹ مرکز تجهیزات پزشکی نیز تحت پوشش اداره تجهیزات پزشکی معاونت غذا و داروی دانشگاه است و در سال ۱۴۰۳ بالغ بر هزار و ۷۰۰ پروانه برای شرکت‌ها صادر شده است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، همچنین به فعالیت‌ها و وظایف امور مالی و وضعیت درآمدی نیز اشاره کرد و از تجهیز آزمایشگاه‌ها به دستگاه‌های پیشرفته، راه اندازی میز خدمت و ساماندهی ورود و خروج مراجعین به عنوان بخشی از اقدامات این معاونت در سال گذشته خبر داد.

وی بر ضرورت اصلاح چارت تشکیلاتی معاونت، اصلاح حقوق و مزایای پرسنل، استمرار تخصیص ارز ترجیحی، بهسازی فضای فیزیکی، برنامه‌ریزی برای استقرار ساختمان آزمایشگاه کنترل در نزدیکی ساختمان معاونت، بررسی چالش نگهداشت تجهیزات، تأمین منابع انسانی و ارائه راهکاری برای رفع چالش همپوشانی شرح وظایف برخی ارگان‌ها با معاونت نیز تاکید کرد.