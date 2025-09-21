پیشنهاد استقرار داروخانه سرپایی در بیمارستان ها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل قیداری، در بازدید از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، حوزه غذا و دارو را حوزه استراتژیک و مهمی برای همه کشورها دانست و گفت: بسیاری از مسائل مربوط به این حوزه باید به مرور حل شود، اما به طور کلی یکی از چالشهای بزرگ دانشگاه پراکندگی ساختمانها و فرسوده بودن آنها است.
وی در خصوص راهکار اصلاح ساختار و مدیریت منابع، امکانات رفاهی، اهمیت نگهداشت نیروی انسانی با توجه به وضعیت مجوز استخدام نیرو در دانشگاه توضیحاتی ارائه داد و افزود: به کارگیری نیرو در سازمان یکی از مهمترین، پیچیدهترین و زمان برترین وظایفی است که باید انجام شود. از طرفی جانمایی درست نیروهای مازاد در واحدهایی که با کمبود نیرو مواجه هستند، نسبت به جذب نیرو در دانشگاه اهمیت بیشتری دارد.
قیداری همچنین به ضرورت درگیری شبکههای بهداشت و درمان در بازرسیهای غذا و دارو به دلیل امکان نظارت مستمر نیز اشاره و تصریح کرد: نگهداشت تجهیزات نسبت به تهیه آن اهمیت بیشتری دارد، باید برای آن برنامهریزی کنید. از طرفی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هلدینگ دارویی ندارد، بنابراین ذخیره استراتژیک دارو و غذا در دانشگاه امری ضروری است.
وی افزود: باید اهمیت وجود هلدینگ دارویی و امکان تعیین یک داروخانه بیمارستانی به عنوان داروخانه آموزشی با همکاری معاونت غذا و دارو و دانشکده داروسازی دانشگاه بررسی شود.
قیداری، از معاونت غذا و دارو درخواست کرد برای بررسی تأثیر واگذاری داروخانههای بیمارستانی به بخش خصوصی و ارائه راهکاری برای نظارت دقیقتر اقدام کند.
وی پیشنهاد بررسی طرح تفکیک داروخانه سرپایی از داروخانه بستری را نیز ارائه داد و گفت: در قالب این طرح داروخانه سرپایی دارای مجوز در بیمارستانها مستقر میشود، این اقدام منجر به کاهش حجم کاری و تسهیل فرآیند مالی خواهد شد.
