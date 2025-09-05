به گزارش خبرگزاری مهر، کلینیک ویژه بیمارستان مهدیه در مساحتی بالغ بر پنج هزارو ۵۰۰ مترمربع و ۶ طبقه با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

محمداسماعیل قیداری رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این‌مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های خیرین حوزه سلامت، از خیرین پایه‌گذار بیمارستان مهدیه قدردانی کرد واظهار امیدواری کرد که این مسیر روشن ادامه‌دار باشد.

وی با اشاره به تغییرات ایجاد شده در چهره بیماری‌ها و حوزه سلامت، ادامه داد: بشر از بیماری‌های مهلک و همه‌گیر رهایی یافته ولی متأسفانه با بیماری‌های نوپدید و با عوارض بالا دست و پنجه نرم می‌کند.

قیداری از هزینه‌های بالای درمان بیماری‌ها خصوصاً بیماری‌های سخت و پیچیده خبر داد و گفت: زمانی تولید یک واکسن جان هزاران نفر را نجات می‌داد ولی امروز با بیماری‌هایی روبه‌رو هستیم که درمان آن بسیار گران و هزینه‌بر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با بیان اینکه گران بودن تعرفه‌های درمان تنها مختص به کشور ما نیست ادامه داد: امروز تأمین هزینه‌های خدمت سلامت محور، مشکل سراسر دنیا است.

قیداری گفت: سلامت یعنی زنذگی بنابراین زندگی بدون سلامت معنا ندارد.

وی، مهم‌ترین و مؤثرترین مسیر ارتقای سلامت را حمایت‌های مردمی و خیرین دانست و افزود: اگر بخش بهداشت و درمان دچار مسئله و یا چالشی شود بلافاصله نمایان خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به خدمات ارزشمند مجموعه بزرگ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به بیش از ۸ میلیون نفر در استان تهران، ادامه داد: پراکندگی جغرافیایی مراکز تحت پوشش خدمت رسان، تأمین منابع و ناترازی پیچیدگی‌هایی ایجاد کرده که باید با تدابیر خاص به بهترین شکل ممکن انجام شود.

قیداری تاکید کرد: به رغم کمبود سرمایه‌های نیروی انسانی خصوصاً در جذب پزشک، پرستار و کادر درمان خدمات در مسیری افتخارآمیز و با کیفیت به مردم ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه نیازهای دانشگاه با توجه به برخی شرایط تغییر یافته است، اسکان پرستار، پزشک و دستیار و نگه‌داشت ساختمان‌ها را از اولویت‌های دانشگاه عنوان کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایجاد احساس امنیت شغلی کادر سلامت برای خدمت با کیفیت‌تر به مردم را ضروری عنوان کرد.

وی تاکید کرد: سفیدپوشان عرصه خدمت به مردم فرزندان و آینده‌سازان این مرزو بوم هستند، اگر دانشجویان در دوران حساس دانشجویی تکریم نشوند در ادامه مسیر ممکن است دلسرد شده و انگیزه کافی یرای خدمت را نداشته باشند.

قیداری تاکیدکرد: باید انگیزه کاری مجموعه کادر درمان با ایجاد سازوکارهایی تقویت شود.

وی در ادامه ضمن قدردانی از حمایت‌های خیرین حوزه سلامت، خاطرنشان کرد: باید با تغییر نگاه تسهیل شرایط کاری برای کادر درمان مهیا شده تا اثربخشی فعالیت‌ها تقویت شود.

قیداری گفت: بهترین تجهیزات و منابع بدون توجه به نیروی انسانی کارایی کافی را نخواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، افزایش بهره‌وری کادر درمان را موضوعی مهم توصیف کرد و ادامه داد: پرهیز از هدررفت منابع خصوصاً منابع خیرین اهمیت دارد، باید اعتبارات به سمت نیازها هدایت شود.

قیداری تاکید کرد: ایجاد امکانات و تبدیل آن به خدمت، حق مردم است.