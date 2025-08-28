ضرورت راه اندازی هلدینگ دارویی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل قیداری، به مناسبت روز داروساز، با حضور در دانشکده داروسازی با اساتید و اعضای هیئت علمی این دانشکده، ضمن تبریک روز داروساز و یادآوری نقاط قوت مدیریت دانشکده داروسازی، دستاوردهای این دانشکده را برای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افتخار دانست.
قیداری همچنین بر ضرورت برنامهریزی های خرد و کلان در سطح کشور و دانشگاه برای افزایش انگیزه اعضای هیئت علمی دانشگاه تاکید کرد.
وی، حذف مقررات محدود کننده و پرداختهای تشویقی را از جمله راهکارهایی برای افزایش انگیزه اعضای هیئت علمی دانست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین تمرکززدایی و افزایش اختیارات دانشکدهها و جلوگیری از هدررفت منابع موجود را رویکرد مدیریتی دانشگاه عنوان کرد.
وی با اشاره به واگذاری داروخانههای دانشگاه به بخش خصوصی، بر لزوم راهاندازی هلدینگ دارویی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد.
قیداری، آسیب شناسی در خصوص افت تحصیلی دانشجویان و برنامهریزی برای جلوگیری از این آسیب، توانمندسازی دانشجویان و امیدبخشی به آنان را ضروری عنوان کرد.
وی، خواستار ارتقای آموزش، پژوهش و پرهیز از تمرکز صرف بر حوزههای بهداشت و درمان در دانشگاه شد.
قیداری با اشاره به پراکندگی خوابگاهها در سطح شهر، ساماندهی خوابگاهها را از اولویتهای دانشگاه عنوان کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین راهاندازی مجمع خیرین سلامت در دانشگاه و دانشکدهها را در پیشبرد اهداف پژوهشی دانشگاه ضروری دانست.
