بیماری های نوظهور در روستاها رو به افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل قیداری، در آئین تقدیر از بهورزان و مراقبان سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ضمن قدردانی از خدمات بهورزان و مراقبان سلامت، اظهار کرد: بهورزان در خانههای بهداشت محیطیترین خدمات را به مردم ارائه میدهند.
وی با بیان اینکه بهورزان با فرهنگ محیط و مردم منطقه حوزه فعالیت خود آشنا هستند، ادامه داد: این مهم خدمت به مردم را هموارتر میکند.
قیداری به دستاوردهای درخشان و افتخارآمیز نظام سلامت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: امروز شبکه گسترده و بزرگ بهورزان خدمت جامع و کاملی را در محیط به مردم ارائه میدهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه نیازهای سلامت مردم چهره جدیدی به خود گرفته است، ادامه داد: امروز با پدیده بیماریهای نوظهور در دنیا و اقصی نقاط کشور مواجه هستیم که این موضوع در روستاها نیز در حال افزایش است.
وی اضافه کرد: در روستاها ارائه خدمت به بیماران دیابتی، مبتلایان به بیماریهای مزمن ریوی، فشارخون و ارتقای بهداشت روان نیز در دستور کار است.
به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تقاضا برای درمان و پیشگیری بیماریها در روستاها تغییر کرده است و این مهم لزوم افزایش دانش و مهارت بهورزان را یادآور میشود.
قیداری موضوع بهداشت روان را مورد توجه قرار داد و توجه بیش از پیش به اینحوزه را خواستار شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار کرد: باید درک عمیقی از بیماریها و نیازهای مردم داشته باشیم.
وی خطاب به بهورزان و مراقبان سلامت گفت: شما باید به خود و خدماتی که به مردم ارائه میدهید، افتخار کنید؛ شما با سادهترین و کمترین تجهیزات خدمات بینظیری به مردم ارائه میدهید.
قیداری، در پایان از زحمات بهورزان و مراقبان سلامت قدردانی کرد و افزود: بدون شک مسئولان و متولیان حوزه سلامت مشکلات حوزه کاری شما را درک کرده و ارائه راهکار مناسب برای رفع آن را در دستور کار دارند.
