بررسی احادیث نبوی و بیانات علمای برجسته اهل سنت درباره امام مهدی(عج)

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت (ع)، کتاب «امام مهدی (عج) از دیدگاه اهل سنت» به زبان پشتو ترجمه و در افغانستان منتشر شد.

این کتاب پژوهشی در متون تفسیری و روایی اهل سنت پیرامون اعتقاد به ظهور امام مهدی (عج) است. در این اثر با هم‌گرایی تحلیل‌های قرآنی، روایات و نظرات علمای دینی، استدلالی مستند بر ظهور و اهمیت امام مهدی (عج) ارائه شده است.

بخش اول کتاب به تفسیر دقیق پنج آیه کلیدی قرآن اختصاص یافته است که به نظر می‌رسد اشاره به هویت و مأموریت امام مهدی (عج) دارد. در این بخش بر اساس تفاسیر مطرح اهل سنت، هر آیه به تفصیل مورد تحلیل قرار گرفته و به تبیین ابعاد مختلف مفهومی آن، اعم از معانی ظاهری و باطنی پرداخته می‌شود.

بخش دوم به مرور احادیث نبوی و بیانات علمای برجسته اهل سنت اختصاص یافته و در آن موضوعاتی از قبیل ظهور امام مهدی، تشابه نام ایشان با نام پیامبر (ص) و ارجاع نسبی ایشان به خاندان مطهر پیامبر اکرم (ص) به تفصیل بررسی می‌شود.

در این میان، تأکید ویژه‌ای بر نسل نهم امام حسین (ع) و فرزند امام حسن عسکری (ع) شده است. همچنین، اصالت احادیث وارده از منظر تواتر بررسی و به ادعاهای مطرح شده مبنی بر ساختگی بودن این روایات پاسخ داده شده است. موضوعاتی چون «سرداب» و طول عمر امام دوازدهم نیز به اثبات می‌رسند.

کتاب «امام مهدی (عج) از دیدگاه اهل سنت» اثر سید فیاض حسین رضوی کشمیری، از سوی انور شاهین خانخیل به زبان پشتو ترجمه و در قطع وزیری منتشر شده است.