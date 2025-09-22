ارتقای سرانه تخت بیمارستانی نیاز حیاتی استان قم و زائران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مسگری ظهر دوشنبه در دیدار با فرمانده سپاه قم با گرامیداشت یاد و خاطره سرداران شهید و ایثارگران دوران دفاع مقدس اظهار کرد: شهدا بزرگترین الگوی خدمت به مردم و نمونهای روشن از ایثار و فداکاری در راه رفاه و امنیت جامعه هستند.
وی با اشاره به وضعیت سرانه تخت بیمارستانی قم افزود: در حال حاضر سرانه تخت در استان یک و سهدهم به ازای هر هزار نفر است، در حالی که میانگین کشور دو تخت و در برخی استانها سه تا چهار تخت است و این فاصله نشاندهنده ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساختهای درمانی قم است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به پروژههای در دست اجرا گفت: افتتاح بیمارستان خاتم وابسته به سپاه پاسداران میتواند سرانه تخت را به سه تخت به ازای هر هزار نفر ارتقا دهد که دستاوردی ارزشمند برای مردم استان خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین بهرهبرداری از بیمارستان نور نیز این سرانه را به دو تخت میرساند، هرچند بخش عمده ظرفیت آن به مجاوران اختصاص دارد.
مسگری با تأکید بر جایگاه ویژه قم خاطرنشان کرد: این استان سالانه میزبان میلیونها زائر است و علاوه بر نیازهای درمانی مردم، باید برای خدمات به زائران نیز برنامهریزی ویژهای صورت گیرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم همکاری و تعامل مدیریت شهری با سپاه را عاملی مؤثر در ارتقای رفاه عمومی دانست و افزود: همانگونه که در دوران دفاع مقدس مردم و مسئولان در کنار یکدیگر ایستادند، امروز نیز ادامه راه شهدا در گرو خدمت صادقانه و همافزایی دستگاههاست.
وی در پایان با اشاره به تهدیدات پیشروی کشور گفت: دفاع از انقلاب اسلامی همچنان ادامه دارد و تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد خط مقدم جبهه نیازمند حضور گسترده مردم و مدیران است؛ بنابراین وظیفه همه ما پاسداری از ارزشها و دستاوردهای نظام است.
